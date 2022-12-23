油價震盪收跌 因市場浮現需求擔憂 金價跌逾1%

國際油價周四（22日）震盪收跌，因市場擔憂聯準會（Fed）繼續升息、中國大陸新冠肺炎病例激增將抑制需求。金價則下跌逾1%。

需求擔憂抑制油價

布蘭特原油2月期貨價格下跌1.22美元，跌幅1.5%，報每桶80.98美元；紐約西德州原油2月期貨下跌0.8美元，或1%，結算價為77.49美元。

兩大原油指標盤中均一度上漲1美元，但在美國經濟數據公布後，油價回吐漲幅。

數據顯示，上周美國初請失業人數的增幅低於預期，且第三季經濟成長幅度高於先前的估計值。

強勁的數據加深市場對Fed可能進一步升息的擔憂，這可能令經濟成長趨緩，並抑制燃料消費。

與此同時，冬季風暴橫掃美國，航空業者因而取消了周四和周五近2,000個當地航班，打亂了數百萬人的行程，這也是燃料需求的一個利空訊號。

能源顧問業者Ritterbusch and Associates總裁里特布什表示，壓制油價的還有美元升值和股市下跌，以及中國新冠病例激增所帶來的需求擔憂。

自北京鬆綁防疫清零政策以來，世衛組織（WHO）一直沒有收到中國大陸關於新增新冠確診住院病患的數據，這使得一些衛生專家質疑該國是否可能隱瞞疫情的嚴重程度。

Oanda資深市場分析師莫亞表示：「能源交易員似乎準備度假，我們沒有真正看到任何令人興奮的變動。油市最大的變數是中國，而且對重新開放將持續且最終將帶來更多原油需求的樂觀情緒仍強。」

市場擔憂Fed繼續升息 金價跌逾1%

金價周四下跌，因美國經濟數據比預期強勁，引發了市場對聯準會（Fed）維持激進緊縮路徑的擔憂。

現貨金價下跌1.2%，至每英兩1,792.52美元；紐約金價期貨收跌1.7%，報每英兩1,795.30美元。

莫亞表示：「金價下跌，因美國經濟仍保有韌性，這可能使Fed的收緊力度比市場消化的要大得多。」

Heraeus Precious Metals駐紐約的高級交易員Tai Wong指出：「金價受到強勁消費推動下的GDP大幅上修影響，因為Fed可能因此在更長時間內保持更高利率。」他認為，1,790美元是金價短線的重要支撐價位。

美元升值，使貴金屬對其他貨幣的持有者來說略顯昂貴。

交易員將緊盯周五公布的個人消費支出（PCE）數據，因為這是Fed看重的通膨指標，他們希望藉此獲取有關升息路徑的更多線索。

金價將朝連續第二年下跌邁進，自3月觸及高點以來已經下跌超過250美元。