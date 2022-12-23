馬斯克：兩年內不再賣特斯拉股票、明年經濟嚴重衰退

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克說兩年內不會再賣特斯拉股票。美聯社
馬斯克說兩年內不會再賣特斯拉股票。美聯社

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）說，兩年內不會再賣特斯拉持股。他今年來出售了價值將近400億美元的特斯拉股票，主要是為了收購推特的交易籌錢。

路透報導，馬斯克是在推特Spaces語音聊天室裡做出上述表示。儘管他以前也做過類似宣示、結果轉頭就賣掉更多，特斯拉股價還是在周四盤後交易應聲勁揚3.3%。如果漲勢持續到周五正常交易時段，可能打破該股連五天的跌勢。

在範圍廣泛的對談裡，馬斯克說，他預計2023年經濟將陷入「嚴重衰退」，汽車需求將降低。等比較能掌握經濟走向，他會想要特斯拉買庫藏股。他也再次反擊外界批評他花太多時間在推特、給特斯拉的時間不夠，他表示特斯拉比社群媒體公司複雜很多倍。

他說，「一旦能就經濟衰退的規模做好調適，確保特斯拉健康無虞，不致於花掉現金準備並把置公司於風險之中，我會支持買庫藏股」。

特斯拉 馬斯克 經濟衰退

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