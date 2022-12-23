美股收跌 費半跌逾4% 受升息擔憂、晶片業黯淡前景打擊

美股周四（22日）收跌，科技股領跌，主因是最新數據顯示美國經濟保有韌性，令投資人擔憂聯準會（Fed）升息行動可能持續更久，而美光黯淡的財測，拖累半導體類股摔得更重。

道瓊工業指數下跌348.99點，跌幅1.05%，至33,027.49點；標普500指數滑落56.05點，跌幅1.45%，報3,822.39點；那斯達克綜合指數下跌233.25點，跌幅2.18%，收在10,476.12點。費城半導體指數大跌111.17點，跌幅4.20%，報2,533.33點。

美國第三季度GDP增幅上修至3.2%，比上月公布的修正值2.9%強勁，上周初領失業金人數僅小幅增加，且人數低於分析師預期，顯示勞動市場依然強韌。

道明證券全球利率策略主管米斯拉（Priya Misra）指出：「今天的經濟數據顯示，消費者的狀況比市場預期更強勁。當疫情期間積累的儲蓄用完，我們認為這將在明年年中發生，到時消費支出將趨緩。」

米斯拉也說，由於勞動市場迄今一直保持強韌，美國通膨率在下行的道路上將「保持黏性」。她說，這會促使Fed繼續升息。她說：「所以我們實際上認為Fed將一直升息到5月，利率將達到5.5%」

記憶體晶片大廠美光黯淡的財測，加劇了市場的失望情緒。美光收跌3.4%，拖累費半重摔，改寫一個多月以來最大單日跌幅。

美光的晶片製造設備商科林研發（Lam Research）重挫跌8.7%。

對利率敏感的成長股也下跌，在標普500指數的11大類股中，科技股和消費股受到的衝擊最大。

特斯拉暴跌8.9%。這家電動車製造商提高在官網上公布，對美國和加拿大本月交車的Model 3和Model Y兩款電動車，將分別提供7,500美元和5,000美元的折扣，還提供前1萬英里充電免費的服務。但特斯拉此時正面臨需求下滑的困境，此舉反而加深市場疑慮。

蘋果、亞馬遜、Google母公司字母都跌逾2%。

二手車零售商CarMax下跌3.7%，因該公司上季獲利銳減86%，又暫停實施庫藏股。

連鎖戲院AMC急跌7.4%，此前該公司表示將透過發行優先股籌措1.1億美元。

西北共同財富管理公司股票部門資深投資組合經理斯塔基（Matt Stucky）表示：「我們正擺脫今年的一大擔憂，即Fed對高通膨的反應，卻加深明年的另一個擔憂，即美國和全球可能陷入衰退。」

嘉信理財首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）表示，「強勁的經濟數據，尤其是強勁的勞動市場數據，讓Fed一直踩著經濟剎車」，他更希望看到經濟疲軟「愈早愈好，如此一來，Fed便能暫停升息」。

桑德斯說：「如果他們繼續保持激進，就會增加做過頭的風險，那樣受到的打擊更大。」