美第3季GDP上修至3.2%

經濟日報／ 編譯陳律安易起宇／綜合外電

美國商務部經濟分析局（BEA）22日公布，第3季國內生產毛額（GDP）季比年率的最終值為3.2%，比上月公布的修正值2.9%強勁，上周初領失業金人數僅微增。美股應聲走軟，道瓊早盤跌逾200點，因市場擔心強勁的經濟數據反而將促使聯準會（Fed）繼續升息。

最新公布的修正數據顯示，美國經濟確定已走出前一季萎縮0.6%的陰影，成長力道雖比去年同期疲弱，但尚未陷入經濟衰退。美國第3季GDP的數值一路獲得上修，從初估值、修正值到最終值，分別為2.6%、2.9%及3.2%。美國第4季的GDP可望再度正成長，外界預估將擴增1%~3%。

美國上季GDP最終值上修的主因為消費數據上調，但上季帶動經濟成長的力道是貿易逆差大幅縮減。然而，其他經濟領域則顯著趨緩，例如企業投資縮減、房市也備受利率上升打擊。不過企業獲利則比預期優異，調整後稅前盈餘持平。

另外，上周初領失業金人數與前一周變化不大，維持在歷史低檔，凸顯企業在供應受限的勞動市場裡仍不願裁員。勞工部同日公布的數據顯示，截至17日止的上周首度申領失業金人數為21.6萬人，僅比前一周略增2,000人，低於市場預期的22.2萬人。過去四周的初領人口移動平均下滑至一個月低點的22.17萬人。

截至10日為止的連續請領失業救濟金人數，略減至167萬人。這項數據最近持續緩步上升，暗示近來的就業環境讓人較難找到新工作。

美國商務部 失業 GDP

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