諾貝爾經濟學獎得主克魯曼觀點／Fed通膨目標應升至4%

美國消費者物價已比疫前水準高出超過15%，要讓通膨迅速降回央行的目標2%，談何容易？包括諾貝爾經濟學獎得主克魯曼等許多經濟學家，長久來主張2%的目標太低，應上調到3%、甚至4%。

前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家布蘭夏（Olivier Blanchard）上月底也在金融時報（FT）撰文宣稱，此時先進經濟體有充分理由把通膨目標提高到3%。

克魯曼指出，過去15年來，從2008年金融危機到新冠疫情危機，經濟遭受的衝擊出乎意料，也因此需要更多潤滑。在金融海嘯最低潮，即使利率降到0%，仍不足以促成充分就業，這在通膨率2%時是難以想像的。如今，疫情已大幅改變人們工作和購物方式，凸顯調整的問題比預期還要大，而若能接受3%、甚至4%的通膨率，而不是堅持通膨率必須一路降到2%，問題會更好解決。

克魯曼說，未來數月，Fed終究得面臨抉擇：為了把通膨壓到2%目標，不得不引發一波經濟衰退；或者，把目標調高一點，並且在通膨降到「相當低」但未低到2%時，宣告抗通膨之戰已勝利。克魯曼贊同布蘭夏的看法：Fed若能把通膨率壓到3%，即可喊停。

除了克魯曼、布蘭夏，包括哈佛大學教授佛曼（Jason Furman）和彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員加農（Joseph Gagnon）也力促提高通膨目標。

不過，反對調整通膨目標者也大有人在。美國前財長桑默斯認為，為通膨設定數字目標不見得是好主意，但現在不是改向的時候。

此外，巴隆周刊報導，美國資產管理公司Amberwave Partners共同創辦人米蘭認為，此刻上調Fed通膨目標將是災難一場。米蘭在2020年-2021年期間，擔任過美國財政部高階經濟政策顧問。

米蘭指出，上調官方通膨目標的一大問題是，債市可能認定這不會是第一次，先例一開，未來可能頻頻如法炮製。畢竟，Fed兩年前才剛調整貨幣政策框架，改採「有彈性的平均通膨目標」。正是這個新框架，造成Fed犯下1970年代以來最大的貨幣政策錯誤。