Fed決策官員洗牌 鴿派抬頭

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

聯準會（Fed）決策小組明年將替換四位官員，有「鷹王」之稱的聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德將失去投票權，而新獲投票權的官員預料會把更多注意力放在就業最大化，Fed明年立場料將逐漸偏向鴿派，但不論鷹或鴿，決策官員的短期立場仍將趨於一致，都希望先馴服通膨

彭博資訊報導，隨著聯邦公開市場委員會（FOMC）進行年度輪換，博拉德、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特、堪薩斯聯準銀行總裁喬治這三位支持大幅升息遏制通膨的官員，將失去投票權；今年剛上任、被認為立場中立的波士頓聯準銀行總裁柯林斯，也將失去投票權。

而將獲投票權的四名Fed官員包括明年將出任芝加哥聯準銀總裁的古斯比（鴿派）、費城聯準銀行總裁哈克（中間派）、達拉斯聯準銀總裁蘿根（中間派），以及明尼阿波利斯聯準銀總裁卡斯哈里（鷹派）。

Fed決策圈換血的實際影響一開始可能難以辨別，因為目前官員的觀點差異不大，根據他們的最新經濟預測，幾乎所有人都認為，Fed目標利率到明年底時將超過5%，且沒人認為明年會降息。

投票 Fed 通膨

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