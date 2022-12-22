快訊

眼睛業障重？鄉林賴正鎰：房價高漲是假象 真相藏在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股比「達康泡沫」時還貴 但這兩類股可擇優布局

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
華爾街股票策略師認為，美股雖已回檔修正，價位仍不便宜；但對敢在別人恐懼時貪婪、勇於追逐更高報酬的投資人，有些表現出色的生技股值得留意，例如百健（Biogen）。圖／路透
華爾街股票策略師認為，美股雖已回檔修正，價位仍不便宜；但對敢在別人恐懼時貪婪、勇於追逐更高報酬的投資人，有些表現出色的生技股值得留意，例如百健（Biogen）。圖／路透

美國股市日前受強勁的消費者信心數據鼓舞，出現三周來最強表現，但分析師提醒投資人，美股仍未脫離熊市，目前估值仍過高，甚至比達康泡沫時期還猶有過之。話雖如此，有兩種類股值得關注，若是擇優布局，未來可能表現斐然。

財經網站MarketWatch報導，JonesTrading首席策略師Michael O'Rourke說，儘管美股今年來盤旋而下，至今價位仍不便宜。他指出，在科技股領跌下，標普500市值對美國國內生產毛額（GDP）的比率已萎縮，從約莫一年前的180%降至129%，「回檔修正幅度顯著，但仍比2000年網路泡沫時的水準高6.7%，且比過去30年的平均值高50%」。

在美股雖已拉回修正，但價位仍不便宜的情況下，2023年投資人的風險胃納可能仍欠佳。RTM Capital Advisors投資長Mark Ritchie II說，現在基金經理人大致上只求安度風暴，而非設法衝高投資報酬。

不過，對於敢在別人恐懼時貪婪、勇於追逐更高報酬的投資人，Ritchie提議兩個投資題材供他們參考：太陽能股和生技股。

太陽能股：這是個小型利基市場，拜能源價格之賜股價有撐。Richie說，這類股中的佼佼者有盈餘和營收支撐，股價漲勢可能持續有爆發力。例如，First Solar（代碼：FSLR）和Enphase (ENPH)。

生技股：生技股表現比較良莠不齊，但Richie說，有些特定個股表現非常好，並建議挑選具有相對優勢的大型股。他舉例說，例如百健（Biogen，代碼BIIB）、雷傑納榮（Regeneron，代碼REGN）、吉利德（Gilead，代碼GILD）和禮來（Eli Lilly，代碼LLY)等。或者，也可考慮挑選相關ETF，像是SPDR標普生技ETF（XBI）。

當然，投資太陽能股和生技股都有風險，建議挑選股價表現相對於大盤更屹立不搖者。

美股

延伸閱讀

【兩岸專利論壇】台灣綠色技術專利申請及審查實務

大江、和康生 利多頻傳

生技股輪動 醫材、隱形眼鏡值得注意！

乾淨能源 長期正向趨勢不變

相關新聞

比特幣暴跌逾60% 傳奇投資人米勒稱「是合理投機」：不打算賣出

儘管2022年加密幣跌得慘兮兮，比特幣年初以來已崩跌逾60%，但傳奇價值投資大師米勒（Bill Miller）表示，他仍...

土耳其明年調高基本薪資55%讓人羨慕？只為抗衡通膨暴漲65%

土耳其的基本薪資將在2023年調高55%，以在物價大漲之際緩解民眾的生活壓力，並試圖拉抬總統厄多安的選情。土耳其今年通膨...

再次驚動市場？「日圓先生」榊原英資：日銀1月可能再次緊縮政策

有「日圓先生」封號的前日本財務省財務官榊原英資表示，日本銀行（央行）最快下個月可能再度緊縮貨幣政策，再次驚動市場。

明年美元走勢如何？策略師：先升後貶反映這因素

分析師普遍預期2023年美元將走貶，但不會呈直線下滑走勢。

金價衝4,000美元？ 分析師這樣看明年前景：漲幅「不僅是10%或20%」

紐約金價目前報每英兩1,823.8美元，今年至今約跌1%；過去12個月最高曾漲破2,000美元，卻也一度跌到1,644美...

齁齁齁！耶誕老人玩房地產6年狂漲77% 北極房產飆破3541萬

房地產業者Zillow表示，耶誕老人位於北極的不動產，在過去一年價格上漲12%至115萬4,137美元（約台幣3541萬元），且與Zillow...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。