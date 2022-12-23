克魯曼點評馬斯克 特權使人絕對腐化

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

特斯拉執行長馬斯克接掌推特後，種種任性行為看得令人傻眼，連帶傷害自己的名譽和特斯拉的股價。為什麼這麼一位富裕的商業鉅子和擁有大批粉絲的偶像名人，竟公然自毀聲望？

紐約時報專欄作家克魯曼表示，套用英國歷史學家阿克頓的名言，絕對的特權使人絕對腐化，一大因素是擁有特權者，身邊的人往往不敢直諫他們行為不當。所以，像馬斯克這種習慣要什麼就有什麼的有錢人和總是受到奉承讚美的偶像，現在發現自己不僅光環盡失，甚至還淪為笑柄，也就沒什麼好意外的。

克魯曼更擔心的是，這種人正統治當今世界，顯然這是「任性（商業）寡頭」當道的時代。一大因素是，財富集中在金字塔頂端。據估計，今天金字塔頂層0.00001%的富人占總財富的比率，幾乎是40年前的十倍。再者，今天的許多超級巨富已變成一言一行動見觀瞻的名人。克魯曼指出，這種對「天才創業家」的偶像崇拜，也在如FTX等加密幣崩跌慘劇中扮演要角。

馬斯克 金字塔 特斯拉

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