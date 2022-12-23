特斯拉衝買氣 兩車款降價

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉官網公布Model 3和Model Y兩款電動車，將分別提供7,500美元和5,000美元的折扣。（歐新社）
特斯拉官網公布Model 3和Model Y兩款電動車，將分別提供7,500美元和5,000美元的折扣。（歐新社）

在車市面臨需求減緩之際，特斯拉（Tesla）在官網上公布，在美國和加拿大兩地對本月交車的 Model 3和 Model Y兩款電動車，將分別提供7,500美元（新台幣23萬元）和5,000美元的折扣，還提供前1萬英里（16,093公里）充電免費的服務。但特斯拉此時正面臨需求下滑的困境，此舉反而可能加深市場疑慮。

特斯拉對旗下買氣最好的兩款車所提供的折扣，是該公司本月稍早提供折扣的兩倍，進一步顯示該公司正在努力剌激需求。本月初新聞網站Electrek曾報導，特斯拉已對在美國交車的Model 3和 Model Y提供3,750美元的折扣，在中國大陸也另外對部分車款提供人民幣6,000元的折扣。

特斯拉是拜登政府通膨削減法（IRA）的主要受惠者，凡購買電動車者，可享最高7,500美元的抵稅優惠。但投資人擔心，特斯拉已面臨需求走緩。特斯拉10月曾說，今年將達不到交車目標，但對外界需求的疑慮避而不談。

特斯拉大中華區總裁朱曉彤已率隊到美國解決生產問題，公司同事間已開始盛傳，執行長馬斯克為了推特分身乏術之際，朱曉彤正被培養肩負更重要角色。路透引述知情人士報導，朱曉彤可望在特斯拉接掌更高階、管理範圍更廣的要職。

特斯拉董事詹姆士．梅鐸上月曾說，近期已挑選馬斯克的可能接班人選。但特斯拉股東格伯日前說 ，「在美國管理跟在中國經營工廠有很大差異，因此我認為馬斯克須留在特斯拉 」。

儘管美股大盤21日大漲，但特斯拉卻連四個交易日均下挫，過去13個交易日有11個交易日走跌，今年來股價大跌了61%，在標普500指數成份股中位居倒數第11。

不過，就市值而論，標普500指數表現最糟者其實是亞馬遜，今年以來蒸發了8,050億美元，其次是蘋果和微軟，分別失血7,530億美元和7,000億美元，特斯拉排名第四，損失了6,220億美元，剩下4,351.4億美元。

從獲利表現來看，特斯拉前三季每股獲利成長169%，業績表現不惡。特斯拉股價下跌，其中多少也反映特斯拉執行長馬斯克10月27日併購推特以來不斷引發的爭議。光是在這短短不到兩個月內，特斯拉股價就跌了將近40%。

當特斯拉股價大跌，放空特斯拉的投資人大賺一筆之際，特斯拉仍是散戶的最愛。

據Vanda Research統計，散戶今年買進特斯拉152億美元的股票，取代蘋果，成為美國散戶投資人購買最多的個股。這個金額正好和放空特斯拉者今年進帳的獲利150億美元相去不遠。

特斯拉 馬斯克 美國

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