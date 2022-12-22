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勞動市場仍緊俏 美上周初領失業救濟金人數僅微增

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國上周初領失業救濟金人數僅微增2,000人，凸顯勞動市場持續緊俏。歐新社
美國上周初領失業救濟金人數僅微增2,000人，凸顯勞動市場持續緊俏。歐新社

美國上周初領失業金人數與前一周變化不大，繼續維持在歷史低檔，凸顯企業在供應受限的勞動市場裡仍不願裁員。

美國勞工部22日數據顯示，截至17日止的上周首度申領失業金人數為21.6萬人，僅比前一周略增2,000人，低於市場預期的22.2萬人。過去四周的初領人口移動平均下滑至一個月低點的22.175萬人。

截至10日為止的連續請領失業救濟金人數，略減至167萬人。這項數據最近持續緩步上升，暗示近來的就業環境讓人較難找到新工作。

請領失業救濟金人數是用來判斷經濟即將變好或壞的最佳晴雨表之一。初領人數仍維持在歷史低檔，但並不如春季時的人數那麼少。

彭博報導指出，美國的勞動市場持續呈現極為緊俏，雖然同時也一直有些降溫跡象，但勞動供需的持續失衡已不斷帶給薪資須向上調漲的壓力。這也讓許多美國雇主更加不願意裁汰員工，因為在吸引和留住員工上也面臨許多挑戰。

失業 美國 薪資

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