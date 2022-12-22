快訊

與家人共度佳節…郭台銘冬至夜暖心PO文 「一句話」洩心情

趙立堅疑染疫消失近20天 妻無助怨「藥都去哪裡？」被罵到刪文

震撼彈！民眾黨中評會主委林恕暉離職 失望吐「與柯文哲心結難解」

更糟的還在後頭 蝦皮母公司凍漲薪資又砍獎金

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
圖為電商平台蝦皮（Shopee）。路透
圖為電商平台蝦皮（Shopee）。路透

蝦皮母公司冬海集團（Sea）正凍結多數員工的薪資，今年的紅利獎金也不如以往，創辦人李小冬警告，2023年全球經濟將惡化。冬海已裁汰約10%人力，並結束在部分歐洲國家和拉美市場的電商業務。

根據彭博資訊見到的內部備忘錄，冬海執行長李小冬宣布，在歷經艱困的2022年後，公司須聚焦於實現獲利。李小冬示警，隨著俄烏戰爭刺激全球通膨飆漲，2023年的挑戰可能更艱鉅，正針對未獲晉升的員工凍漲薪資。

他說：「我想向你保證，我們2023年會有穩健的開局，我們須推動的重大變革，多數業已完成。」

在利率上升和市場競爭加劇下，市場質疑冬海的前景，導致這家亞洲網路巨頭今年市值蒸發約77%。冬海已裁減約7,000名員工，約為10%人力，以試圖防止虧損擴大，並贏回投資人的信心；冬海也已結束在部分歐洲國家和拉美市場的電商業務。

電商 薪資 俄烏戰爭 蝦皮購物 年終獎金

延伸閱讀

你的ETF有上榜嗎？ 回顧2022年ETF漲幅最強十檔

澤倫斯基突訪美…烏憂俄二度強攻基輔 持久戰對俄更有利

評／俄烏戰事會不會升級？主要端看美國「對1限制有無鬆綁」

超悲觀！中經院採購經理人調查 製造業明年上半年營運持續緊縮

相關新聞

土耳其明年調高基本薪資55%讓人羨慕？只為抗衡通膨暴漲65%

土耳其的基本薪資將在2023年調高55%，以在物價大漲之際緩解民眾的生活壓力，並試圖拉抬總統厄多安的選情。土耳其今年通膨...

再次驚動市場？「日圓先生」榊原英資：日銀1月可能再次緊縮政策

有「日圓先生」封號的前日本財務省財務官榊原英資表示，日本銀行（央行）最快下個月可能再度緊縮貨幣政策，再次驚動市場。

金價衝4,000美元？ 分析師這樣看明年前景：漲幅「不僅是10%或20%」

紐約金價目前報每英兩1,823.8美元，今年至今約跌1%；過去12個月最高曾漲破2,000美元，卻也一度跌到1,644美...

齁齁齁！耶誕老人玩房地產6年狂漲77% 北極房產飆破3541萬

房地產業者Zillow表示，耶誕老人位於北極的不動產，在過去一年價格上漲12%至115萬4,137美元（約台幣3541萬元），且與Zillow...

更糟的還在後頭 蝦皮母公司凍漲薪資又砍獎金

蝦皮母公司冬海集團（Sea）正凍結多數員工的薪資，今年的紅利獎金也不如以往，創辦人李小冬警告，2023年全球經濟將惡化。...

東芝重組 優先競標者JIP本周將簽署106億美元貸款協議

集微網消息，據日本讀賣新聞報道，收購東芝公司的首選競標者日本產業合作夥伴(JIP)本周將與貸方簽署約1.4萬億日元（106億美元）的貸款協議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。