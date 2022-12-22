更糟的還在後頭 蝦皮母公司凍漲薪資又砍獎金

蝦皮母公司冬海集團（Sea）正凍結多數員工的薪資，今年的紅利獎金也不如以往，創辦人李小冬警告，2023年全球經濟將惡化。冬海已裁汰約10%人力，並結束在部分歐洲國家和拉美市場的電商業務。

根據彭博資訊見到的內部備忘錄，冬海執行長李小冬宣布，在歷經艱困的2022年後，公司須聚焦於實現獲利。李小冬示警，隨著俄烏戰爭刺激全球通膨飆漲，2023年的挑戰可能更艱鉅，正針對未獲晉升的員工凍漲薪資。

他說：「我想向你保證，我們2023年會有穩健的開局，我們須推動的重大變革，多數業已完成。」

在利率上升和市場競爭加劇下，市場質疑冬海的前景，導致這家亞洲網路巨頭今年市值蒸發約77%。冬海已裁減約7,000名員工，約為10%人力，以試圖防止虧損擴大，並贏回投資人的信心；冬海也已結束在部分歐洲國家和拉美市場的電商業務。