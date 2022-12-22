傳奇投資人米勒：比特幣是合理投機 前景仍看好

儘管2022年加密幣跌得慘兮兮，比特幣年初以來已崩跌逾60%，但傳奇價值投資大師米勒（Bill Miller）表示，他仍看好比特幣前景，不打算賣出。

現年72歲的米勒在投資界名聲響亮，當年他擔任雷格梅森（Legg Mason）價值信託基金操盤手時，曾創下一連15年打敗標普500指數的傲人紀錄。然而，晨星資料顯示，2022年他的旗艦共同基金「米勒機會信託基金」（Miller Opportunity Trust）今年來跌了37%，績效在同類基金中落後。

儘管今年績效差，米勒決定按原訂計畫在年底退休，交棒給兒子。他也堅持現行投資策略不變，最近增持亞馬遜和Silvergate Capital（聚焦加密幣的Silvergate Bank母公司）。比特幣也依然占他個人投資組合中最大比重。

米勒接受巴隆周刊（Barron's）專訪時表示，2022年市況顯然被聯準會（Fed）搞砸了。Fed先是認定通膨為時短暫，現在又依據落後指標堅持持續使勁升息打通膨，或許已升得過火。他說：「現在大家目睹通膨正迅速降下來。Fed顯然正重蹈歷史覆轍：反應遲鈍，然後又反應過度。」

身為「價值」投資人，個人最大投資部位卻包括亞馬遜和比特幣，如何自圓其說？米勒解釋，所謂投資「價值」按傳統定義，指的是「未來自由現金流的現值」，非關低本益比或股利收益率。

米勒舉他個人最大持股亞馬遜為例說，亞馬遜目前股價約85美元，比2020年3月23日美股觸底時的價位還要低，更比一年前的170美元腰斬。但他看好亞馬遜雲端服務AWS將挹注大量現金，廣告事業蒸蒸日上，未來三年亞馬遜股價「不倍增也難」。他說，亞馬遜股票「今天看起來很貴，整體而言卻很便宜」。

提到加密幣，米勒表示，他個人持有的是比特幣，認為比特幣有潛力成為可儲存價值的「數位黃金」。他強調，其他加密幣常跟比特幣混為一談，全部歸類為高風險投機；但其中大多數加密幣都將失敗。米勒說：「我沒聽過有什麼好的論點，說你不該把至少1%的淨值投入比特幣。任何人都承擔得起損失1%。」

他說，比特幣在2020年市場低點時跌到5,800美元，現在價格約17,400美元。期間市場漲上70％，比特幣則飆漲190%。如果設定的投資時間框架比一年長，押注比特幣應該表現不錯。他說：「我不會稱之為投資，我會稱之為投機，合理的投機。」

事實上，在加密幣交易所FTX爆發破產倒閉事件後，加密幣投資人四散奔逃，米勒說「比特幣沒比目前價位腰斬，已很令人訝異，現在價位仍在大約17,000美元附近，相當了不起」。

米勒預期，隨著Fed猛打通膨，實質利率迅速走高，一旦Fed貨幣政策開始轉向寬鬆，比特幣表現看好。

被問到過去一年是否減持加密幣相關資產時，米勒回答：「我不喜歡脫售任何東西，除非迫於保證金追繳。我最近加碼買進亞馬遜，一周前買了Silvergate，並打算買更多Coinbase。」

米勒表示，他投資亞馬遜和比特幣的成本基價很低，所以幾乎到現在帳面上仍呈現資本利得。如果現在獲利了結，必須繳20%以上的資本利得稅，所以「沒理由賣，除非認為日後會跌超過20%」。他說：「我試著買進我永遠不必賣出的東西。」

如何看待2023年展望呢？米勒說：「未來誠不可知，沒人料到通膨竟會升到這種水準。投資人現在的投資部位配置顯得相當悲觀，但仔細思考，基本事實是：久而久之，美國經濟會成長。若你的時間視野比一年長，或許會表現良好。」