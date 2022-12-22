快訊

與家人共度佳節…郭台銘冬至夜暖心PO文 「一句話」洩心情

趙立堅疑染疫消失近20天 妻無助怨「藥都去哪裡？」被罵到刪文

震撼彈！民眾黨中評會主委林恕暉離職 失望吐「與柯文哲心結難解」

傳奇投資人米勒：比特幣是合理投機 前景仍看好

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
傳奇價值投資人米勒。 圖／彭博資訊
傳奇價值投資人米勒。 圖／彭博資訊

儘管2022年加密幣跌得慘兮兮，比特幣年初以來已崩跌逾60%，但傳奇價值投資大師米勒（Bill Miller）表示，他仍看好比特幣前景，不打算賣出。

現年72歲的米勒在投資界名聲響亮，當年他擔任雷格梅森（Legg Mason）價值信託基金操盤手時，曾創下一連15年打敗標普500指數的傲人紀錄。然而，晨星資料顯示，2022年他的旗艦共同基金「米勒機會信託基金」（Miller Opportunity Trust）今年來跌了37%，績效在同類基金中落後。

儘管今年績效差，米勒決定按原訂計畫在年底退休，交棒給兒子。他也堅持現行投資策略不變，最近增持亞馬遜和Silvergate Capital（聚焦加密幣的Silvergate Bank母公司）。比特幣也依然占他個人投資組合中最大比重。

米勒接受巴隆周刊（Barron's）專訪時表示，2022年市況顯然被聯準會（Fed）搞砸了。Fed先是認定通膨為時短暫，現在又依據落後指標堅持持續使勁升息打通膨，或許已升得過火。他說：「現在大家目睹通膨正迅速降下來。Fed顯然正重蹈歷史覆轍：反應遲鈍，然後又反應過度。」

身為「價值」投資人，個人最大投資部位卻包括亞馬遜和比特幣，如何自圓其說？米勒解釋，所謂投資「價值」按傳統定義，指的是「未來自由現金流的現值」，非關低本益比或股利收益率。

米勒舉他個人最大持股亞馬遜為例說，亞馬遜目前股價約85美元，比2020年3月23日美股觸底時的價位還要低，更比一年前的170美元腰斬。但他看好亞馬遜雲端服務AWS將挹注大量現金，廣告事業蒸蒸日上，未來三年亞馬遜股價「不倍增也難」。他說，亞馬遜股票「今天看起來很貴，整體而言卻很便宜」。

提到加密幣，米勒表示，他個人持有的是比特幣，認為比特幣有潛力成為可儲存價值的「數位黃金」。他強調，其他加密幣常跟比特幣混為一談，全部歸類為高風險投機；但其中大多數加密幣都將失敗。米勒說：「我沒聽過有什麼好的論點，說你不該把至少1%的淨值投入比特幣。任何人都承擔得起損失1%。」

他說，比特幣在2020年市場低點時跌到5,800美元，現在價格約17,400美元。期間市場漲上70％，比特幣則飆漲190%。如果設定的投資時間框架比一年長，押注比特幣應該表現不錯。他說：「我不會稱之為投資，我會稱之為投機，合理的投機。」

事實上，在加密幣交易所FTX爆發破產倒閉事件後，加密幣投資人四散奔逃，米勒說「比特幣沒比目前價位腰斬，已很令人訝異，現在價位仍在大約17,000美元附近，相當了不起」。

米勒預期，隨著Fed猛打通膨，實質利率迅速走高，一旦Fed貨幣政策開始轉向寬鬆，比特幣表現看好。

被問到過去一年是否減持加密幣相關資產時，米勒回答：「我不喜歡脫售任何東西，除非迫於保證金追繳。我最近加碼買進亞馬遜，一周前買了Silvergate，並打算買更多Coinbase。」

米勒表示，他投資亞馬遜和比特幣的成本基價很低，所以幾乎到現在帳面上仍呈現資本利得。如果現在獲利了結，必須繳20%以上的資本利得稅，所以「沒理由賣，除非認為日後會跌超過20%」。他說：「我試著買進我永遠不必賣出的東西。」

如何看待2023年展望呢？米勒說：「未來誠不可知，沒人料到通膨竟會升到這種水準。投資人現在的投資部位配置顯得相當悲觀，但仔細思考，基本事實是：久而久之，美國經濟會成長。若你的時間視野比一年長，或許會表現良好。」

比特幣 通膨

延伸閱讀

長途飛行必備「這小物」 女子大方分享被讚爆

PLG／夢想家與米勒解除合約 法獅改名福斯特加盟 

把最好技術放在對手門口好嗎？連張忠謀當年都做不到的事 台積最先進製程赴美的兩難

北一女樂儀旗隊將參加南加花車遊行 校友1周就籌到經費

相關新聞

土耳其明年調高基本薪資55%讓人羨慕？只為抗衡通膨暴漲65%

土耳其的基本薪資將在2023年調高55%，以在物價大漲之際緩解民眾的生活壓力，並試圖拉抬總統厄多安的選情。土耳其今年通膨...

再次驚動市場？「日圓先生」榊原英資：日銀1月可能再次緊縮政策

有「日圓先生」封號的前日本財務省財務官榊原英資表示，日本銀行（央行）最快下個月可能再度緊縮貨幣政策，再次驚動市場。

金價衝4,000美元？ 分析師這樣看明年前景：漲幅「不僅是10%或20%」

紐約金價目前報每英兩1,823.8美元，今年至今約跌1%；過去12個月最高曾漲破2,000美元，卻也一度跌到1,644美...

齁齁齁！耶誕老人玩房地產6年狂漲77% 北極房產飆破3541萬

房地產業者Zillow表示，耶誕老人位於北極的不動產，在過去一年價格上漲12%至115萬4,137美元（約台幣3541萬元），且與Zillow...

更糟的還在後頭 蝦皮母公司凍漲薪資又砍獎金

蝦皮母公司冬海集團（Sea）正凍結多數員工的薪資，今年的紅利獎金也不如以往，創辦人李小冬警告，2023年全球經濟將惡化。...

東芝重組 優先競標者JIP本周將簽署106億美元貸款協議

集微網消息，據日本讀賣新聞報道，收購東芝公司的首選競標者日本產業合作夥伴(JIP)本周將與貸方簽署約1.4萬億日元（106億美元）的貸款協議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。