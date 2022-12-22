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2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

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金價衝4,000美元？ 分析師這樣看明年前景：漲幅「不僅是10%或20%」

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
Swiss Asia Capital董事總經理兼首席投資長基耶納預估，黃金價格明年有望漲破每英兩4,000美元大關。示意圖／路透
Swiss Asia Capital董事總經理兼首席投資長基耶納預估，黃金價格明年有望漲破每英兩4,000美元大關。示意圖／路透

紐約金價目前報每英兩1,823.8美元，今年至今約跌1%；過去12個月最高曾漲破2,000美元，卻也一度跌到1,644美元。展望明年，Swiss Asia Capital董事總經理兼首席投資長基耶納（Juerg Kiener）預估，隨著央行升息和經濟衰退擔憂，令市場持續波動，黃金價格明年有望漲破每英兩4,000美元大關。

基耶納於22日在CNBC的Street Signs Asia節目上預測，明年金價上看每英兩2500~4,000美元，黃金市場很可能出現凌厲漲勢，漲幅「不僅僅是10%或20%」，而「真正屢創新高」。

他解釋說，許多經濟體明年第1季可能面臨「輕微衰退」，將導致多國央行放緩升息步伐，黃金隨即變得更具吸引力。他說，黃金也是所有央行擁有的唯一資產。

根據世界黃金協會（WGC）的數據，各國央行在第3季掃購400公噸黃金，創下新高，且幾乎較此前最高紀錄、2018年同期的241公噸高出快一倍。

儘管認同黃金需求強勁，SlateStone Wealth高級市場策略師波爾卡里（Kenny Polcari）不認為明年金價會翻倍。他在Street Signs Asia節目上說：「儘管我樂見此事發生，但我沒給出4,000美元目標價。」

波爾卡里認為，明年金價將面臨一些阻力，可能漲到1,900美元。他說，價格將取決於世界各國升息對通膨的效果。

印度最大線上證券經紀商Zerodha共同創辦人卡馬斯（Nikhil Kamath）則建議，投資人應將旗下投資組合的10％至20％分配給黃金，這是2023年相應策略之一。

金價 經濟衰退

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