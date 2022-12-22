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三星推出12奈米級DRAM 明年開始量產

集微網／ 集微網

集微網消息，三星昨日宣佈推出了業界最先進的高性能且低能耗的DDR5 DRAM。據韓國中央日報報道，為了搶佔逐漸擴大的DDR5市場，三星計劃從明年開始批量生產，並曏數據中心和人工智能等不同客戶供貨。

三星電子21日表示，利用12奈米級製程工藝成功開發出16Gb DDR5 DRAM，並在最近與半導體設計企業AMD完成了兼容性測試。

這一技術突破是通過使用一種新的高介電（high-k）材料來增加電池電容，以及改進關鍵電路特性的專利設計技術而實現的。結合先進的多層極紫外（EUV）光刻技術，新款DRAM擁有三星最高的DDR5 Die密度（Die density），可使晶圓生產率提高20%。

此外，三星12nm級DRAM將解鎖高達7.2千兆每秒（Gbps）的速度。與上一代三星DRAM產品相比，12nm級DRAM的功耗降低約23%。

但在全球經濟低迷導致存儲芯片行情遇冷的背景下，據韓聯社報道，三星今年Q3 DRAM銷售額環比下滑34.2%。

（校對/李梅）

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