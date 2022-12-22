快訊

2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

東芝重組 優先競標者JIP本周將簽署106億美元貸款協議

集微網／ 集微網

集微網消息，據日本讀賣新聞報道，收購東芝公司的首選競標者日本產業合作夥伴(JIP)本周將與貸方簽署約1.4萬億日元（106億美元）的貸款協議。

報道稱，這些貸款包括2000億日元的承諾額度。它表示，三井住友銀行和瑞穗銀行將分別提供約4000億至5000億日元的資金。

預計這筆交易將使東芝的估值達到2.2萬億日元左右，但日經商業日報曾表示，JIP可能會將其估值降至2萬億日元以下。

此前有消息稱，羅姆和鈴木正在參與JIP關於東芝私有化的收購提案。此外歐力士和日本郵政銀行也是可能加入JIP競標的日本公司。東芝重組案不斷進展，此前10月份，有消息稱JIP牽頭的財團考慮以2.4萬億日元（約161億美元）的估值競購東芝。

（校對/李梅）

東芝 日本 鈴木

延伸閱讀

日職／好興奮啊！選穿西武47號球衣 張奕期望扛下布局

MLB／報到先英文自介 吉田正尚嘴甜讚紅襪30隊裡最棒

日職／球評分析西武挑到好選手 張奕最大重點加強控球

日職／張奕轉戰西武合體吳念庭：以活躍表現報答

相關新聞

再次驚動市場？「日圓先生」榊原英資：日銀1月可能再次緊縮政策

有「日圓先生」封號的前日本財務省財務官榊原英資表示，日本銀行（央行）最快下個月可能再度緊縮貨幣政策，再次驚動市場。

金價衝4,000美元？ 分析師這樣看明年前景：漲幅「不僅是10%或20%」

紐約金價目前報每英兩1,823.8美元，今年至今約跌1%；過去12個月最高曾漲破2,000美元，卻也一度跌到1,644美...

齁齁齁！耶誕老人玩房地產6年狂漲77% 北極房產飆破3541萬

房地產業者Zillow表示，耶誕老人位於北極的不動產，在過去一年價格上漲12%至115萬4,137美元（約台幣3541萬元），且與Zillow...

東芝重組 優先競標者JIP本周將簽署106億美元貸款協議

集微網消息，據日本讀賣新聞報道，收購東芝公司的首選競標者日本產業合作夥伴(JIP)本周將與貸方簽署約1.4萬億日元（106億美元）的貸款協議。

三星推出12奈米級DRAM 明年開始量產

集微網消息，三星昨日宣佈推出了業界最先進的高性能且低能耗的DDR5 DRAM。據韓國中央日報報道，為了搶佔逐漸擴大的DDR5市場，三星計劃從明年開始批量生產，並曏數據中心和人工智能等不同客戶供貨。

美股勁揚日圓走穩 日股收高終結連5跌

日本東京股市今天收高，終結連續5個交易日的跌勢。美股因經濟數據表現不俗和企業財報亮眼而上漲，以及日圓在市場上表現得更穩定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。