東芝重組 優先競標者JIP本周將簽署106億美元貸款協議

集微網消息，據日本讀賣新聞報道，收購東芝公司的首選競標者日本產業合作夥伴(JIP)本周將與貸方簽署約1.4萬億日元（106億美元）的貸款協議。

報道稱，這些貸款包括2000億日元的承諾額度。它表示，三井住友銀行和瑞穗銀行將分別提供約4000億至5000億日元的資金。

預計這筆交易將使東芝的估值達到2.2萬億日元左右，但日經商業日報曾表示，JIP可能會將其估值降至2萬億日元以下。

此前有消息稱，羅姆和鈴木正在參與JIP關於東芝私有化的收購提案。此外歐力士和日本郵政銀行也是可能加入JIP競標的日本公司。東芝重組案不斷進展，此前10月份，有消息稱JIP牽頭的財團考慮以2.4萬億日元（約161億美元）的估值競購東芝。

（校對/李梅）