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FTX創辦人兩親信 Alameda前CEO和FTX共同創辦人認罪
美國紐約南區檢察官周三說，FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）的兩名重要親信，前Alameda Research執行長艾里森（Caroline Ellison）與FTX共同創辦人Gary Wang，已承認刑事詐欺罪名，並選擇在後續調查中合作。
在美國檢察官Damian Williams做此宣布之前不久，上周在巴哈馬被捕的班克曼-佛瑞德被移交美方羈押。他被控八項刑事罪名，除非法捐政治獻金外，還詐欺客戶、放款人和投資人。
同意被引渡回美，最楤周四就會出現在曼哈噸聯邦法庭。
根據周一簽署的認罪協議，現年28歲的艾里森對七項指控認罪，包括電信詐欺和共謀證券詐欺。29歲的Wang則承認電信詐欺在內的四項指控。
另外，美國證券交易委員會（SEC）周三也對艾里森和Wang提起民事訴訟。
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