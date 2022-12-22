快訊

寒流洗冷水澡…學生怒「有錢蓋新校舍沒錢供熱水」 中山大學校方回應了

冬至不一定吃湯圓，這些食物也能顧腎氣！養生4原則，保暖首重「頭、腳」

30歲離婚創業變億萬富豪 單親媽分享4字財富密碼

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本單親媽媽創業開設美容沙龍，如今年收高達三億日幣。沙龍示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本單親媽媽創業開設美容沙龍，如今年收高達三億日幣。沙龍示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

當單親媽媽不容易，更何況在獨自扶養兒女的同時，還得努力賺錢養家。不過有一位日本單親媽媽三浦洋子，不只成功兼顧兩者，如今更擠身億萬富豪之列。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，今年54歲的三浦，過去在30歲左右時離婚，當時他還有一位九歲的女兒需要撫養。身為一位單親媽媽，她立下了女兒20歲之前要每個月賺到一百萬日幣（約相當於新台幣23萬2864元）的目標。

於是她和認識的按摩師合作，在大阪開設了一所美容店。好口碑之下，她先是成功增設分店，接著又跨足到美甲沙龍領域。不過在過程中，她一度遭到信賴的人欺騙、捲款潛逃。自己也曾因為繁忙的生活而住院，被醫師警告再這樣下去會有生命危險。

不過三浦認為，自己沒有怨恨他人的時間，靠著對人的感激之情，成為她跨越障礙的力量。在她存款突破億圓日幣之後，她搬到沖繩的高級住宅，迷上潛水開始新生活。現在50多歲的她，同時又身兼經營顧問，坐擁超過三億日圓的優渥年收。

三浦表示，強大的行動力非常重要，例如她當初離婚、創業，或是搬家到沖繩，都在很短期間內就下定決心，「當機立斷」就是最好的財富密碼

創業 離婚

延伸閱讀

影／達人拉花灌籃高手「玩安西教練下巴」 還原度超高粉絲讚

影／大師設計「透明公廁」鬧故障 民眾如廁全被看光怒轟

為防寒自製乾燥生薑 曬陽台整天卻變「肚臍眼」笑翻網友

日本風俗女掀海外淘金熱 杜拜陪吃睡「一週狂賺百萬日圓」

相關新聞

面臨8大刑事指控！FTX創辦人搭機引渡回美國中

美國聯邦當局今天將倒閉的加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）押回美國，讓他面對...

30歲離婚創業變億萬富豪 單親媽分享4字財富密碼

當單親媽媽不容易，更何況在獨自扶養兒女的同時，還得努力賺錢養家。不過有一位日本單親媽媽三浦洋子，不只成功兼顧兩者，如今更擠身億萬富豪之列。

特斯拉股價跌得好慘 但標普今年表現更慘的有這些股票

美股周三連續二日上漲之際，電動車製造商特斯拉（Tesla）股價卻連續四個交易日下跌，市值不只腰斬。就市值而論，特斯拉是標...

從大小摩到高盛都警告 股市明年初恐怕還要跌一波

股市過去一年歷經了全球金融危機以來最糟表現，然而，眾家分析師認為，期望否極泰來的投資人，應該要為2023年迎來更多苦痛做...

大摩分析師：市場仍錯判Fed升息路徑 未做好準備

摩根士丹利（大摩）首席固定收益策略師卡隆（Jim Caron）表示，市場尚未做好準備，因應聯準會（Fed）官員願意為馴服...

英特爾顯卡部門改組 拚獨立顯卡強槓輝達和超微

英特爾（Intel）宣布調整事業組織與人事，將旗下繪圖晶片部門區隔成兩個部分，再分別納入既有兩個事業單位麾下，盼藉此擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。