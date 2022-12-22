30歲離婚創業變億萬富豪 單親媽分享4字財富密碼

當單親媽媽不容易，更何況在獨自扶養兒女的同時，還得努力賺錢養家。不過有一位日本單親媽媽三浦洋子，不只成功兼顧兩者，如今更擠身億萬富豪之列。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，今年54歲的三浦，過去在30歲左右時離婚，當時他還有一位九歲的女兒需要撫養。身為一位單親媽媽，她立下了女兒20歲之前要每個月賺到一百萬日幣（約相當於新台幣23萬2864元）的目標。

於是她和認識的按摩師合作，在大阪開設了一所美容店。好口碑之下，她先是成功增設分店，接著又跨足到美甲沙龍領域。不過在過程中，她一度遭到信賴的人欺騙、捲款潛逃。自己也曾因為繁忙的生活而住院，被醫師警告再這樣下去會有生命危險。

不過三浦認為，自己沒有怨恨他人的時間，靠著對人的感激之情，成為她跨越障礙的力量。在她存款突破億圓日幣之後，她搬到沖繩的高級住宅，迷上潛水開始新生活。現在50多歲的她，同時又身兼經營顧問，坐擁超過三億日圓的優渥年收。

三浦表示，強大的行動力非常重要，例如她當初離婚、創業，或是搬家到沖繩，都在很短期間內就下定決心，「當機立斷」就是最好的財富密碼。