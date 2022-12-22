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大摩分析師：市場仍錯判Fed升息路徑 未做好準備

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
大摩首席固定收益策略師卡隆表示，市場尚未做好準備，以應對聯準會（Fed）官員願意為馴服數十年來最嚴重通膨所採取的措施力度。路透
大摩首席固定收益策略師卡隆表示，市場尚未做好準備，以應對聯準會（Fed）官員願意為馴服數十年來最嚴重通膨所採取的措施力度。路透

摩根士丹利（大摩）首席固定收益策略師卡隆（Jim Caron）表示，市場尚未做好準備，因應聯準會Fed）官員願意為馴服數十年來最嚴重通膨所採取的措施力度。

卡隆21日接受彭博電視採訪時表示，儘管Fed官員目前預計利率明年將升到5%以上，但市場預估的利率走勢，相比未來政策緊縮的路徑仍偏低。

Fed上周在今年最後一次決策會議升息2碼，將聯邦資金利率目標區間調高至4.25%-4.5%，而預測利率走向的「點狀圖」顯示，多數官員認為明年底時的利率將升到5.1%，比原估4.6%還高。然而，隔夜指數交換利率（OIS）合約顯示，市場認為Fed在明年5月前的升息幅度僅略高於2碼，接著在明年底前降息2碼。

卡隆表示，「我認為市場未充分反映這輪升息循環。當前市場反映的是利率會調降，而我認為我們必須傾聽央行官員的言論」以及他們對通膨的擔憂。

近來決策者持續強化鷹派立場，認為在通膨得到控制之前有必要升息並收緊貨幣政策。部分Fed官員上周強調，將致力讓通膨回落至2%的目標，而且需要明確證據顯示物價壓力有所緩解。

卡隆預期Fed將維持利率在5.25%一段時間，以確保通膨得到控制，除非發生重大變化，「Fed必須完成任務」。

Fed 通膨 聯準會

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