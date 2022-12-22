聽新聞
test
0:00 / 0:00
面臨8大刑事指控！FTX創辦人搭機引渡回美國中
美國聯邦當局今天將倒閉的加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）押回美國，讓他面對一連串的刑事指控。BBC報導，班克曼-佛瑞德目前正在從巴哈馬飛往美國的航班上。
美國當局表示，班克曼-佛瑞德因涉嫌犯下「美國史上最大宗金融詐欺案之一」而被引渡。班克曼-佛瑞德否認這些指控，可能會在22日上午首次出庭。
FTX已經申請破產，根據法庭文件，FTX積欠前50大債權人的款項總計31億美元（約新台幣950億元）。對班克曼-佛瑞德最嚴重的指控之一是他使用數十億美元的客戶資金，以在他的對沖基金公司Alameda Research，從事高風險的加密貨幣避險基金交易。
班克曼-佛瑞德被控犯下八項刑事罪，罪名包括電匯詐騙、洗錢、密謀詐騙等。如果遭到法院定罪，可能坐牢數十年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言