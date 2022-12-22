面臨8大刑事指控！FTX創辦人搭機引渡回美國中

美國聯邦當局今天將倒閉的加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）押回美國，讓他面對一連串的刑事指控。BBC報導，班克曼-佛瑞德目前正在從巴哈馬飛往美國的航班上。

美國當局表示，班克曼-佛瑞德因涉嫌犯下「美國史上最大宗金融詐欺案之一」而被引渡。班克曼-佛瑞德否認這些指控，可能會在22日上午首次出庭。

FTX已經申請破產，根據法庭文件，FTX積欠前50大債權人的款項總計31億美元（約新台幣950億元）。對班克曼-佛瑞德最嚴重的指控之一是他使用數十億美元的客戶資金，以在他的對沖基金公司Alameda Research，從事高風險的加密貨幣避險基金交易。

班克曼-佛瑞德被控犯下八項刑事罪，罪名包括電匯詐騙、洗錢、密謀詐騙等。如果遭到法院定罪，可能坐牢數十年。