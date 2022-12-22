英特爾顯卡部門改組 拚獨立顯卡強槓輝達和超微

英特爾（Intel）宣布調整事業組織與人事，將旗下繪圖晶片部門區隔成兩個部分，再分別納入既有兩個事業單位麾下，盼藉此擴大影響力，爭搶輝達（Nvidia）和超微（AMD）的顯卡的市場。

英特爾21日發布聲明，加速運算系統和繪圖（AXG）部門將分成兩部分，一為聚焦消費者的業務，併入英特爾的客戶運算事業群（CCG）部門；CCG部門負責開發圍繞該公司CPU的消費運算平台。皮爾斯（Lisa Pearce）則會成為這個AXG團隊的負責人，向CCG現任主管霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus ）匯報。

另一部分是資料中心和超級運算GPU業務，涵蓋Ponte Vecchio、Rialto Bridge等產品，將併入資料中心和人工智慧（DCAI）部門。GPU SoC和IP設計團隊，也將併入該部門，但他們持續支援客戶GPU團隊。

至於AXG部門原有負責人科杜里（Raja Koduri），則重新回到首席架構師的職位。他將致力於高效能技術計畫，還有推動整合GPU、CPU、AI架構的責任；這是個重要的計畫，考量到Falcon Shores等產品、以及英特爾開發Zettascale架構的企圖心。

英特爾說：「獨立顯卡和加速運算，是英特爾關鍵的成長引擎。我們正改進組織架構，以加速並擴大他們的影響力透過對客戶一致的聲音，推動市場進入策略。」

英特爾執行長基辛格正實施具企圖心且成本高昂的計畫，以便奪回在規模5,800億美元半導體產業的領導地位，例如跨足晶圓代工和獨立顯卡領域。

AXG部門先前獨立運作，苦於無法如期向市場推出產品，後來終於推出用於消費級PC的Arc系列顯卡，是英特爾25年來頭一個全新獨顯產品，但上市時間比預期晚，因此面臨激烈競爭。

英特爾曾在今年第1季將全公司改組成六個事業單位。儘管該公司如今做出如此組織調整，英特爾明年1月公布上季財報時，將持續以六個部門來呈現財務。