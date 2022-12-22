女股神的操盤慘踢鐵板 一籃子ETF資產從高峰萎縮1.5兆

曾經擁有「女股神」封號的基金經理人、方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood）旗下一籃子基金的資產規模，自2021年高點迄今已損失約500億美元（新台幣約1.53兆台幣）資產，凸顯出投機性質科技股今年的虧損幅度驚人。

英國金融時報報導，根據晨星數據，方舟的九檔指數股票型基金（ETF）總資產規模已從去年2月的603億美元高峰下滑至114億美元。其中主要是受旗艦產品方舟顛覆式創新ETF（代碼ARKK）大跌影響，這檔ETF今年來價值蒸發約三分之二，邁向最差年度表現。

晨星策略師葛林高特表示：「方舟創新的績效今年非常糟糕，讓投資人非常失望。」晨星4月時將這檔ETF的投資評等從中性降至負向。

大幅下跌凸顯出，隨著聯準會等全球央行升息打擊通膨、讓長達十年來便宜資金時代告終，讓伍德這類成長型投資人今年來措手不及。科技股慘遭拋售，尤其是快速成長而仍在虧損中的公司更遭逢沉重賣壓，因為升息會削弱這類企業的未來報酬。投資人在比較本益比後捨棄成長型股票，轉往估值便宜的價值股。

方舟是結合ETF結構與選股能力策略進行操盤，伍德尋求找出幾家能夠塑造未來、創造出指數級成長的公司，涵蓋領域包括太空探索、金融科技、機器人與基因革命等。

旗艦的方舟顛覆式創新ETF今年股價重挫65%，徘徊在五年低點，表現比以科技股為主的那斯達克綜合指數同期間32%的跌幅還差。

晨星的數據顯示，方舟顛覆式創新ETF的大跌，已導致其管理的資產規模從2021年2月的279億美元，目前萎縮至64億美元。資產下滑主要是因為其投資組合的價值減少所致，實際上，這檔ETF今年還吸引14億美元的新客戶資金，原因是投資人逢低買進。

葛林高特說，方舟顛覆式創新ETF代表了「煤礦坑裡的金絲雀，因為它在2021年2月開始下跌」，在許多知名的成長型基金中，包括巴美列捷福的蘇格蘭抵押投資信託與明星基金經理人科爾曼（Chase Coleman）掌舵的老虎環球基金（Tiger Global），都遭遇巨大虧損，而方舟的虧損是率先的。

方舟顛覆式創新ETF在2020年飆漲149%，因為新冠疫情讓投資人熱中於投資DNA定序、機器人、能源儲存、人工智慧與區塊鏈；但這檔基金在去年虧損24%，今年繼續下跌。該基金持股的前三大部位為遠距視訊平台Zoom、早期癌症檢測的分子診斷公司Exact Sciences與電動車大廠特斯拉。