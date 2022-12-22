國際油價因美庫存減少而上漲 鎳價漲 美元反彈挫金價

隨著美國原油庫存降幅超過預期，原油價格上漲至12月初以來的最高價位。倫敦銅等基本金屬多數上漲，鎳表現出色。美元反彈之際，現貨金價下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

油價漲至12月初以來最高價位

2月交割的西德州中級原油（WTI）期貨結算價報每桶78美元上方，此前美國能源資訊署（EIA）報告原油庫存減少590萬桶，推動油價扭轉本月初的頹勢。

中國放鬆嚴格的防疫限制措施；沙烏地阿拉伯警告稱OPEC及其盟友在管理全球石油市場方面將保持主動並先發制人。交易員也在追蹤上述因素的影響。

2月交割的WTI原油期貨上漲2.06美元，結算價報每桶78.29美元；2月交割的布蘭特原油期貨上漲2.21美元，結算價報每桶82.20美元。

基本金屬大多上漲

倫敦銅在內基本金屬多數上漲，鎳表現最為出色，LME鎳期貨上漲4.4%，報每公噸29591美元。

銅價周三小漲，徘徊在每噸8,350美元左右，中國大陸放寬新冠限制最終將提升需求的希望，被感染激增影響消費的疑慮所抵銷。 中國從11月開始放寬限制措施，推動銅價攀升，但現在感染激增給企業造成打擊。

LME銅期貨上漲0.5%，報每公噸8393.5美元；LME鋁期貨漲0.8%，報2391.5美元。

金價下跌

美元反彈之際，現貨金價下跌，投資人消化消費者信心改善數據之際，也在等候美國的通膨數據，以便進一步了解Fed的升息軌跡。

紐約時間下午4:23，現貨黃金下跌0.2%，至每英兩1,814.07美元；紐約商品交易所2月黃金期貨持平，結算價報1,825.40美元。白銀、白金和鈀金均跌。