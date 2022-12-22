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「特斯拉熊」揚眉吐氣 今年靠放空可大賺150億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉股價今年大跌，做空的投資人估計共可賺進510億美元。路透
特斯拉股價今年大跌，做空的投資人估計共可賺進510億美元。路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價今年大跌61%，主要是利率升高導致投機性股票重挫。這讓多年來錯誤押空的特斯拉的投資人終於揚眉吐氣，華爾街日報報導，根據S3 Partners的數據，這些「特斯拉熊」2022年共可獲利150億美元。但許多散戶還在買。

特斯拉從2020年初開始瘋漲：按拆分調整後的價格，特斯拉約30美元，最終在2021年11月漲到逾400美元的峰值。周三收黑在137.57美元，創兩年新低。

特斯拉股票重挫的原因除升息外，還有該公司執行長馬斯克入主推特，投資人擔心他的注意力被分散，以及他大賣特斯拉股票，為收購交易融資。

許多人老早就認為，特斯拉股價漲得沒道理，罔顧基本面，其中包括做空特斯拉出名的CitronResearch創辦人Andrew Left。但他說，「當一隻特斯拉熊並非易事」，漲勢強勁使得堅持做空很痛苦。有些人早早就被迫虧本平倉。根據S3，2020和2021年期間，做空特斯拉的交易按市值計價，共損失高達510億美元。Left則在周四獲利後平倉，不過他覺得股價還有下跌空間。

特斯拉目前的本益比是42.6， 遠高於標普500指數的17.6。

Left補充說：「大家開始關注以前不去想的事實，像是競爭和市場飽和」。

做空特斯拉的還包括微軟創辦人蓋茲。馬斯克今年稍早曾推文指責蓋茲賣空價值5億美元的特斯拉股票。

但散戶不願意放棄特斯拉。根據Vanda Research，特斯拉是今年美國散戶或非專業投資人買得最多的股票，取代了蘋果。該公司分析師Lucas Mantle表示：「雖然買進力道減弱，但散戶還在虔誠購買特斯拉。」考慮到散戶的興趣和馬斯克的狂熱追隨者，分析師很難為特斯拉估值。

特斯拉 馬斯克 華爾街日報

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