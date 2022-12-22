美光將裁員10% 大砍支出 上季轉虧 本季會更糟

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）上季營收將近腰斬，由盈轉虧，且本季展望也不樂觀，需求低迷的情況將持續，對此美光將裁員10%並削減支出，以因應需求陷入進一步疲軟。美光盤後股價跌逾2%。

美光21日美股盤後公布，截至1日止的年度第1季營收較一年前銳減47%，至40.9億美元，不如分析師預期的41.3億美元；上季虧損1.95億美元，相較去年同期由盈轉虧，不計特定項目，每股損失4美分，比分析師預估平均值的損失1美分還多。

美光估計本季（止於明年2月）營收約38億美元，低於分析師預期的38.8億美元；排除特定項目，每股損失62美分左右，虧損比分析師預估的每股損失29美分還大。

該公司執行長梅羅塔表示，為撙節成本，將裁掉約10%的員工，並在本會計年度剩餘時間將高階主管減薪。根據申報文件，截至9月1日，美光擁有4.8萬名員工。

他在財報會議上指出，上季陷入「具挑戰性的形勢」，這個產業遭遇13年來最嚴重供需不平衡所帶來的苦痛，該公司到明年的獲利能力仍會受到挑戰。

梅羅塔說，智慧手機近幾個月的出貨量已惡化，如今該公司預計今年出貨量將比去年的水準降低10%。美光三個月前原本估計減幅為高個位數百分比。

隨著電子產品買氣不振，美光主要產品的價格已下滑。根據BMO資本市場分析師，快閃記憶體價格明年料將下滑32%，而幫助電腦運行更快的主記憶體價格將滑落29%。

美光在短期內將削減資本支出。美光預計本會計年度（對美光而言是2023年度）用於晶片製造設備的支出，會比前一年的水準減少超過50%，總資本支出最多為75億美元。梅羅塔說：「我們也準備比原先計畫大幅削減2024年度的資本支出。」該公司也放緩製造一些最新和最高效能晶片的速度，並開始減產。