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台積電ADR隨費半大漲2% 盤後美光財測為半導體股添變數

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三大漲2%，終結連五日頹勢，收在77.14美元，較台北交易溢價3.1%。費城半導體指數大漲2.4%，也止住五連跌。

不過，美光盤後發出疲弱的營收預測，還計劃明年裁員10%，為半導體股增添變 數。美光盤後下跌1.7%。

美國股市三大指數周三收高，創12月迄今最大單日漲幅，Nike和聯邦快遞財報令投資人振奮，而消費信心改善，投資人的通膨預期也下降。

標普500指數上漲56.82點，漲幅1.5%，至3878.44點，連續二日收漲。道瓊工業指數大漲526.74點，漲幅1.6%，至33376.48點；那斯達克綜合指數上漲162.26點，漲幅1.5%，至10709.37點。

台灣加權股價指數昨天上漲64.37點收在14,234.40點，台積電漲0.3%收在459.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 99.80 +3.50 95.30 1.84

中華電 CHT 111.15 +0.39 111.50 -0.31

台積電 TSM 473.05 +2.01 459.00 3.06

聯電 UMC 42.80 +2.95 42.00 1.91

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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