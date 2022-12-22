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3M將在三年後停產停用PFAS 半導體產業或受沖擊

集微網／ 集微網

集微網消息，3M公司近日宣佈將徹底退出被稱為“永久化學品”的全氟及多氟烷基物質（PFAS）的生產，並努力在2025年底前在其產品組合中完全停止使用PFAS，因為有關這些化學品會對健康和環境造成影響。在半導體製造中，所需的冷卻劑也屬於PFAS產品，而3M則是全球半導體冷卻劑的最大供應商，此擧或將為半導體製造業帶來較大影響。

3M首蓆執行官邁尅•羅曼（Mike Roman）表示，這一決定受到了兩方面因素的影響：一是對這種化學物質的監管日益加強，二是市場對替代選擇的需求正不斷增長。

在半導體製造過程中，所需的冷卻劑（電子級氟化液）也屬於PFAS產品，它被廣泛用於半導體蝕刻設備、離子注入設備、化學氣相沉積（CVD）設備的恒溫冷卻。雖然半導體製造業對於半導體冷卻劑的消耗量並不算高（冷卻劑雖可以循環使用，但會一點一點地泄漏），但隨著半導體製造產能的持續增長，對於半導體冷卻劑需求將持續增加。3M在全球半導體冷卻劑市場也一直居於壟斷地位，其宣佈到2025年底，將停止生產所有含氟聚合物、含氟液體和基於PFAS的添加劑產品，並將在2025年底前停止在其所有產品中使用PFAS，這或將為半導體製造行業帶來沖擊。

據悉，全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS）通常被俗稱為“永久化學品”，因為它們需要很長時間才能在自然環境中被分解。

但由於PFAS具有極其穩定的化學結搆和獨特的化學特性，兼具防水性及防油性，長久以來都極為受到製造商的青睞。自20世紀40年代以來，PFAS已在全球多個行業製造和使用。人們可以在以下常用的產品中找到PFAS的身影：如不粘炊具、去汙劑和防水劑、油漆、清潔產品、食品包裝以及消防泡沫等。

（校對/李梅）

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