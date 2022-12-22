三星3D NAND漲價10%，傳與長江存儲被列UVL清單有關

據外媒消息，在第四季度NAND閃存市場合約價已下跌20%的情況下，三星逆勢調漲3D NAND Flash價格，漲幅高達10%。外媒Tomshardware報道稱，這與長江存儲被美國商務部列入未核實清單（UVL）有關。

據報道，在被列入UVL數月後，美國政界人士公開宣稱長江存儲對美國國家安全搆成威脇。導致蘋果公司雖然認証了長江存儲的產品，但未從長江存儲採購3D NAND產品。隨後，市場出現連鎖反應，國內許多PC廠商出於規避地緣政治風險的考慮也暫停了與長江存儲的合作，轉而曏其他存儲廠商購買。三星借機做出提高3D NAND Flash價格的決定。

TrendForce第三季度數據顯示，由於消費電子產品及服務器的出貨量低於預期，導致 NAND 閃存的出貨量與平均價格雙雙下滑，NAND 閃存的銷售額也降至 137.1 億美元，環比下滑 24.3%。三星、美光和SK海力士都在減少產量。

三星此次調漲3D NAND對整個市場的影響尚不明朗。不過，TrendForce此前認為，由於終端設備商仍有大量3D NAND庫存。因此，三星等NAND廠的減產動作的影響將不會在第四季度呈現。（校對/Oliver）