馬斯克掌推特為何狀況百出？ 克魯曼：特權使人腐化

特斯拉執行長馬斯克接掌推特後，種種任性行為看得令人傻眼，連帶傷害自己的名譽和特斯拉的股價。為什麼這麼一位富裕的商業鉅子和擁有大批粉絲的偶像名人，竟公然自毀聲望？

紐約時報專欄作家克魯曼表示，套用英國歷史學家阿克頓（Lord Acton）的名言，絕對的特權使人絕對腐化，一大因素是擁有特權者，身邊的人往往不敢直諫他們行為不當。所以，像馬斯克這種習慣要什麼就有什麼的有錢人和總是受到奉承讚美的偶像，現在發現自己不僅光環盡失，甚至還淪為笑柄，也就沒什麼好意外的。

馬斯克在科技界仍有大批崇拜者，許多人認為「成大事者不拘小節」，馬斯克既是位願景家，是成就革新汽車業、送火箭上太空還能回收等壯舉的大人物，又何需在意一堆小人物的質疑和批評？正是這種作家甘茲（John Ganz）所謂的「老闆主義」（bossism），助長這些有錢有勢者的自戀狂。

克魯曼更擔心的是，這種人正統治當今世界，顯然這是「任性（商業）寡頭」當道的時代。

一大因素是，財富集中在金字塔頂端。即使在最近一連串推特災難上演之前，已有不少人把馬斯克與運勢已走下坡的「霍華休斯」（Howard Hughes）相提並論。但休斯的財富，即使折合今天的美元，與馬斯克的財富相比仍是小巫見大巫，就算把特斯拉股價大跌也納入計算亦然。據估計，今天金字塔頂層0.00001%的富人占總財富的比率，幾乎是40年前的十倍。現代超級菁英擁有的巨大財富，顯然賦予他們巨大的權力，包括像小孩子般任性耍脾氣的權力。

再者，今天的許多超級巨富行事不再像往昔那麼低調、隱祕，而是變成一言一行動見觀瞻的名人。這世界對「創新者致富並改變世界」的原型人物並不陌生，至少可追溯至愛迪生（Thomas Edison）。但因資訊科技（IT）獲致的巨富，把這些類「賈伯斯們」當成偶像崇拜。

克魯曼指出，這種對「天才創業家」的偶像崇拜，也在加密幣崩跌慘劇中扮演要角。前FTX執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）賣的不是實體產品，至今加密幣除了用來洗錢外，沒人想得出在現實世界有何重要的實用用途。班克曼-佛瑞德賣的其實是「形象」：頭髮蓬亂、衣著邋遢的願景家，獨具眼光看見眾人看不到的未來。

馬斯克又是更高一層的偶像。他的公司生產真正可開上路的電動車，生產的火箭真的能飛上天。然而，他旗下公司的營收和市值，至少一部分是拜馬斯克強大的形象之賜。現在看來，他卻克制不住自己，日復一日、一點一滴糟蹋個人品牌。

克魯曼認為，馬斯克和班克曼-佛瑞德自毀形象，戳破為害甚大的「天才創業家」傳奇，到到來反倒可能對社會大眾有益。不過，就眼前而論，馬斯克入主推特後的各種怪異行徑，已損毀了這個有用的即時資訊分享平台，這齣連續劇看來愈來愈不可能有圓滿的結局。