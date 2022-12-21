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這家電子零件供應商超悲觀 預期智慧手機明年底才復甦

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
電子零件供應商東電化（TDK）認為，在2023年終假期購物季前，全球智慧手機銷售都不會回升。歐新社
電子零件供應商東電化（TDK）認為，在2023年終假期購物季前，全球智慧手機銷售都不會回升。歐新社

日本電子零件供應商東電化（TDK）認為，在2023年終假期購物季前，全球智慧手機銷售都不會回升。通膨和地緣政治壓力，使智慧手機市場失色，如今該公司給出迄今最悲觀的銷售展望。

彭博資訊報導，在手機銷售大幅下滑（尤其是關鍵市場中國大陸）之後，TDK幾乎看不到這個市場反彈的跡象。這家總部位於東京的公司，是整個手機產業的供應商，包含蘋果的iPhone。

TDK社長齋藤昇受訪時說：「我未從客戶身上聽到任何值得樂觀的看法，而我預期當前面臨的情況將持續至明年中，明年底才逐步復甦。」他指出明年下半年發表的新手機，會是正向情緒中帶動復甦的催化劑。

根據齋藤昇的說法，TDK原先估計今年度（截至明年3月）手機銷售量為13億支，但如今下修10%。

TDK的看法是業界最悲觀。被動元件製造商太陽誘電預期，智慧手機市場最快會在明年第1季反彈，而村田製作所認為是在明年第2季。這三家供應商都在手機產業的基礎零組件供應鏈中扮演要角，讓他們可以貼近未來訂單和需求的脈動。

齋藤昇說：「我要闡明，中國依然將是我們最重要的市場之一，而TDK致力於維持供應產能，以滿足當地龐大的需求。」TDK在中國大陸生產旗下六成產品，五成的銷售也來自該國。齋藤昇說，這些比率未來幾年都不會大幅改變。

通膨

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