印度恆河廢棄花卉 製成皮革產品少浪費

【台灣醒報簡嘉佑綜合報導】印度恆河上飄散著成噸的鮮花，搖身一變成為皮革製品！新創公司「Phool」透過植物或真菌來打造植物性皮革，減少真皮產業對環境的傷害。因為印度宗教使用極大量的花卉，Phool盼回收廢棄鮮花來製造皮革，以減少浪費。然而，植物性皮革的耐用性仍受到質疑，是否能替代真皮也仍有疑慮。

植物皮革能做涼鞋

《BBC》報導，在新創企業「Phool」的實驗室中，擺滿了裝有微生物的燒瓶，這些真菌以廢棄花朵為食，產生大量菌絲，並能編織成有著真皮觸感的植物性皮革「Fleather」，現在已推出錢包或涼鞋等產品。

隨著世界環保意識興起，動物皮革飽受爭議。首先，真皮產業需要運用大量的能源與水資源，且鞣製（將動物皮膚處理成皮革的一個過程）或處理皮革的過程也會使用到大量的化學物質，對環境造成破壞。再者，動物皮革的來源與畜牧業密不可分，不僅加劇溫室氣體排放，還助長森林濫伐的狀況。

此外，Phool創辦人阿加瓦爾指出，印度恆河常飄滿成噸的鮮花，不僅造成龐大的浪費，花朵中如殺蟲劑等化學物質還會汙染水質。對此，Phool於2017年就回收鮮花，以乾燥、研磨等方式，製造成其他產品。而目前最新的植物性皮革「Fleather」也回收印度各地寺廟、河流中的廢棄花卉，作為原料之一。

耐用性成最大挑戰

除了印度的「Phool」之外，植物性皮革方興未艾。《World Economic Forum》報導，如運動品牌「Nike」與倫敦企業「Ananas Anam」合作，用鳳梨葉皮革製成有著絲綢手感的面料；墨西哥企業「Desserto」則用仙人掌來製作皮革，栽種過程還能減少水資源的浪費。

目前植物性皮革面臨的挑戰主要是「性能」，蘇黎世永續時尚研究員拉姆坎德尼指出，耐用性是重要的考慮因素，如愛馬仕的皮革製品能夠代代相傳，且保值性佳，但不確定植物性皮革是否能有相同的耐用性？

「真皮不太可能馬上被淘汰，」拉姆坎德尼表示，但植物性皮革的方向是正確的，能減少對環境的破壞，各界應該鼓勵更多的相關研究。

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