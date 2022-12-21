日債殖利率轉正 全球負殖利率時代結束

在日本銀行（央行）意外允許利率溫和上升後，日本2年期公債殖利率升破零、轉為正值，為2015年來首見，使所有主要基準債券殖利率都高於零，象徵全球負殖利率時代結束。

彭博資訊報導，日本相互證券公司的數據顯示，日本2年公債殖利率21日一度長2個基點到0.01%，使所有主要基準債券殖利率都高於零，而彭博的全球負殖利率債券指標只剩短期的日本債券。

在全球央行今年來的升息浪潮使債券陷入數十年來首見的空頭市場後，截至20日的全球負殖利率債券規模已萎縮至6,860億美元，遠低於去年底的超過11兆美元。日銀20日意外決定放寬10年期公債殖利率的波動區間，允許最高可升至0.5%，促使投資人認定今年來堅持超寬鬆貨幣政策的日銀，終於也將緊縮，拖累全球債券價格暴跌。

GSFM公司的米勒表示，日銀在重新評估超寬鬆貨幣政策的效益後，成為最後一根倒下的寬鬆之助，「我希望這代表負利率的終結，因為這可能意味著我們將能不再依賴央行作所有事情，我們現在知道負利率根本沒用，別再提了」。

在日圓貶至30多年來最多，引發日本企業與民眾的不滿後，日本10月通膨率衝上40年來最高，讓各界更加懷疑日銀繼續刺激經濟的必要性。

日銀調整政策刺激日圓升值後，也有助降低從海外進口燃料的成本，緩解能源危機。過去兩年來，以日圓計價的液化天然氣（LNG）價格已暴漲三倍多，漲幅甚於以美元計價LNG價格的兩倍。

雖然政府明年暫時將提供一般家庭電費補貼，但電費過去一年來已經大漲，明年也可能因為燃料成本升高而續揚。燃料價格也加劇日本通膨的升勢。