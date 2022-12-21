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Netflix廣告方案出師不利 首月僅9%新戶用 最不受歡迎

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，Netflix廣告版訂閱方案推出首月吸引的全美新訂戶數，在該平台提供的四種方案中敬陪末座，最不受新訂戶的歡迎。路透
最新數據顯示，Netflix廣告版訂閱方案推出首月吸引的全美新訂戶數，在該平台提供的四種方案中敬陪末座，最不受新訂戶的歡迎。路透

最新數據顯示，Netflix廣告版訂閱方案推出首月吸引的全美新訂戶數，在該平台提供的四種方案中敬陪末座，最不受新訂戶的歡迎。

訂閱分析公司Antenna數據顯示，Netflix含廣告的訂閱方案（月費6.99美元）僅占11月新增訂戶的9%，基本方案（9.99美元）占41%，標準方案（15.49美元）占24%，高級方案（19.99美元）占25%。Netflix 11月3日在美國推出廣告版訂閱方案。

數據另指出，在廣告版訂閱方案的首月訂戶中，約57%的人是首次訂閱、舊戶重新加入，43%則是從較貴的方案降級為該方案。

串流服務推出較平價的廣告方案，目標通常是盡可能招徠更多新用戶，並希望不要太多原有用戶從較貴方案降級。

相形下，Antenna數據顯示，華納兄弟探索公司的HBO Max去年6月推出廣告版方案（月費9.99美元），在推出首月占美國新訂戶數15%，而且僅14%的人從高級方案改用廣告方案。

Netflix發言人表示，Antenna的數據不精確，「對我們的廣告版訂閱方案來說，如今仍是非常初步的階段。對於它的推出和（用戶）參與度，以及廣告商想跟Netflix合作的渴望，我們感到滿意」。

Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）12月稍早在投資人會議上說：「對我們來說，推動廣告有爬、走、跑的階段，我們現在確實還在爬。」但該公司未公布新方案到底吸引了多少人。

Antenna估計，截至11月底，全美僅0.2%的Netflix訂戶是用廣告版訂閱方案。該公司另指出，Netflix 11月在當地的新增訂戶數，比10月少。

數位媒體產業網站Dididay上周爆料，Netflix廣告方案的成效不如預期，因此準備就未達標的廣告播放次數，向廣告主退款。

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