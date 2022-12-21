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馬斯克兌現承諾：一找到「夠笨」的人接班 就辭推特執行長

睡不好對心血管影響大 醫曝除了睡眠時間還有其他該注意事項

推特爭議發酵 對手Mastodon用戶在數周內成長八倍

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
社群媒體Mastodon的每月用戶11月已成長到250萬人，遠高於10月的約30萬人。路透
社群媒體Mastodon的每月用戶11月已成長到250萬人，遠高於10月的約30萬人。路透

在推特新老闆馬斯克的整頓爭議不斷、促使用戶跳槽之際，另一家社群媒體Mastodon創辦人Eugen Rochko在部落格貼文表示，該公司的每月用戶11月已成長到250萬人，遠高於10月的約30萬人。

CNN報導，Eugen Rochko在部落格貼文表示：「我們很興奮地看到Mastodon成長，成為舉世媒體家喻戶曉的名字，面對隨怪速成長和需求增加而來的新挑戰，我們承諾會持續改善我們的軟體。」

截至美東時間20日上午，Mastodon的應用程式（App）在Google Play商店的免費社群媒體App下載排行榜位居第八，在蘋果的App Storey排行第11。由於Mastodon是去中心化的社群網站，因此還有第三方為該平台開發的App。

不過，儘管Mastodon快速崛起，推特的規模仍大得多，7月可變現每日用戶數達2.38億人；推特此後就未發布財務數據，因為馬斯克在10月完成收購推特，並讓公司下市。

推特已經試著藉由打壓在該平台的網站分享，抑制用戶外流，上周默默開始封鎖連往Mastodon的連結，同時影響臉書、Instagram、Truth Social等平台，並在18日成為明確政策，引發強烈反彈，迫使馬斯克在不到24小時中止這項政策。

推特禁止推廣其他社群媒體平台的短命禁令，促使部分用戶指控馬斯克已背棄他的言論自由承諾。同時，推特還暫時停權好幾位報導馬斯克的記者帳戶，造成更多用戶琵琶別抱。

Mastodon創辦人Rochko也凸顯馬斯克在推特所掌握的大權，「這讓人驚覺，中心化的平台會以用戶的社群圖像為挾持，對用戶的言行做出隨心所欲且不公平的限制」。

馬斯克 社群媒體 言論自由

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