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應用材料宣布加碼投資 擴大美國製造產能

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
應用材料計劃投資數十億美元，在美國建立新的研發中心，並擴大到2030年的全球產能。路透
應用材料計劃投資數十億美元，在美國建立新的研發中心，並擴大到2030年的全球產能。路透

全球最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）計劃投資數十億美元，在美國建立新的研發中心，並擴大到2030年的產能，看好全球經濟數位轉型將為半導體市場創造商機。

應材20日表示，計劃在加州森尼韋爾（Sunny）建立一個下世代的研發中心，打造一個高速創新平台，致力於先進材料工程、基礎半導體技術，以及處理設備。該研發中心將扮演要角，幫助與全球主要晶片製造商的合作研發、強化大學合作夥伴關係，並且能夠與美國未來的國家半導體科技中心（NSTC）合作。

應材希望透過美國政府的資助，包含晶片與科學法案的規定與加州州長商業和經濟發展辦公室（GO-Biz）今年稍早提供的競爭補助，進行這項投資。

此外，應材打算擴大在美國的晶片設備製造產能，並投資新的基礎建設，以加速與產業生態系的合作並培育在美國未來關鍵技術建立優勢所需的人才。因此，應材將擴大德州奧斯汀廠。

同時間，應材正投資該公司位於全球各地的設施，例如，預定22日舉行擴建新加坡區域中心的動土典禮，加上原本在美國擴廠的計畫，有助大幅增加該公司的產能，以滿足全球半導體日益成長的需求。

該公司執行長迪克森（Gary Dickerson）說：「應材是材料工程解決方案的全球領導者，這是定義晶片製造現在和未來世代的根本技術。透過這些投資，我們將擴大美國的創新基建，並大幅提高我們服務客戶在美國乃至全球蓋晶圓廠的能力。」

美國 半導體

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