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金價上漲逾1%觸及一周高點 國際油價收高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（20日）在震盪交投中收高，美元走弱增強了美元計價大宗商品的吸引力；金價周二攀升超過1%，觸及一周最高。

布蘭特油價小漲、西德州原油價格大漲

布蘭特原油2月期貨結算價上漲0.19美元，漲幅0.2%，報每桶79.99美元；西德州原油2月期貨結算價上漲0.85美元，漲幅1.13%，報每桶76.23美元。

美元走軟和美國回購戰略儲油的計畫提振油價，但中國大陸新冠病例激增的不確定性限制漲幅。

美國供應持續受到擾動，也為油價帶來支撐。據悉TC Energy把Keystone輸油管全面重啟的目標時間延後一周，當前計畫日期為12

月28日或29日。此油管造成美國九年來最嚴重的石油泄漏事件後，這一運能達每日62.2萬桶的管道已停運近兩周。此外，繼上周的冬季風暴後，北達科他州的日產量已減少約30萬桶，生產的恢復仍需一段時間。

華盛頓計劃購買多達300萬桶石油，以補充戰略石油準備，今年稍早曾創紀錄釋放1.8億桶石油準備。

金價上漲逾1% 觸及一周最高

現貨黃金漲1.7%，至每英兩1,817.94美元；美國黃金期貨收漲1.5%，結算價報1,825.4美元。

日圓兌美元匯率觸及四個月最高，此前日銀震驚市場，意外宣布調整債券殖利率控制政策，允許長期利率上升更多。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，疲軟的美國房市數據令貴金屬獲得避險買盤，再加上日銀的決定，在今天早上形成「完美風暴」。

金價自3月觸及高點以來已經下跌逾260美元，反映各國央行猛烈升息對抗通膨，金價因而走低，不過本季以來已上漲7%。

現貨白銀上漲4.6%，至每英兩24.01美元，創11月初以來的最大單日漲幅。

白金上漲3.4%，報1,012.75美元，鈀金上漲3.8%，報1,733.38美元。

美國 油價 金價

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