前債王葛洛斯：如果繼續升息 金融市場可能大混亂

昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，如果聯準會繼續升息，他預期會有大麻煩當前。

葛洛斯20日接受CNBC節目專訪時表示：「經濟一直由數兆美元的財政支出支撐，但最終當這些用完時，我認為我們會出現溫和的衰退，而且如果利率繼續上升，我們不只會這樣。」

他說：「金融市場可能會大混亂。」

葛洛斯說，緊縮的貨幣政策會進一步擾動資本市場。他指出，在日銀20日決定放寬10年期公債殖利率波動區間後，影響了全球債券殖利率走勢。

葛洛斯表示，同時間，上升的利率代表商也不動產面臨麻煩，未來或許會面臨「可能違約」。然而他預期住宅不動產市場表現相對好，不會像2008年「經濟大衰退」期間那樣受到衝擊。

他說：「我確實認為，展望未來，如果聯準會繼續升息，將一些住房證券化的能力將受到嚴重限制，而價格正在向下，這對房市是個警訊。但如果要說是會像2007年、2008年那樣崩潰，我認為我們不會走到那樣的情況。」

葛洛斯已於2019年3月退休，先前他曾在品浩操盤全世界最大共同基金，後來則轉往駿利亨德森經營基金。