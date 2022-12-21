快訊

開戰以來首度出國…澤倫斯基計畫今訪白宮會晤拜登、赴國會演說

北台灣今留意局部降雨 周末恐再迎「寒流」低溫

前債王葛洛斯：如果繼續升息 金融市場可能大混亂

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
曾有債券天王之稱的知名投資人葛洛斯（Bill Gross）。路透
曾有債券天王之稱的知名投資人葛洛斯（Bill Gross）。路透

昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，如果聯準會繼續升息，他預期會有大麻煩當前。

葛洛斯20日接受CNBC節目專訪時表示：「經濟一直由數兆美元的財政支出支撐，但最終當這些用完時，我認為我們會出現溫和的衰退，而且如果利率繼續上升，我們不只會這樣。」

他說：「金融市場可能會大混亂。」

葛洛斯說，緊縮的貨幣政策會進一步擾動資本市場。他指出，在日銀20日決定放寬10年期公債殖利率波動區間後，影響了全球債券殖利率走勢。

葛洛斯表示，同時間，上升的利率代表商也不動產面臨麻煩，未來或許會面臨「可能違約」。然而他預期住宅不動產市場表現相對好，不會像2008年「經濟大衰退」期間那樣受到衝擊。

他說：「我確實認為，展望未來，如果聯準會繼續升息，將一些住房證券化的能力將受到嚴重限制，而價格正在向下，這對房市是個警訊。但如果要說是會像2007年、2008年那樣崩潰，我認為我們不會走到那樣的情況。」

葛洛斯已於2019年3月退休，先前他曾在品浩操盤全世界最大共同基金，後來則轉往駿利亨德森經營基金。

葛洛斯 聯準會

延伸閱讀

黑田衝擊波 市場巨震

高評級公司債 聚焦

富坦穩月收基金 績優

美股四檔商品 市場聚光

相關新聞

美股結束四連跌 投資人如今擔心財報和年終購物季

美國股市周二小幅收高，終結四個交易日連跌，但投資人對疲軟的假日購物感到憂慮，且在日本央行意外調整貨幣政策後，債券殖利率攀...

黑田震撼 日銀鴿派鬆動

日本銀行（日本央行）昨天無預警調整殖利率曲線管控（YCC）措施，允許十年期公債殖利率升得更高一些，在全球市場引發震撼。分...

前債王葛洛斯：如果繼續升息 金融市場可能大混亂

昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，如果聯準會繼續升息，他預期會有大麻煩當前。

美明年將成原油淨出口國

美國在過去幾年已成為全球原油出口大國，但自二次世界大戰以來，出口量一直沒超過進口量。這種情況可能在明年出現變化。

無視意外擔憂 美股道瓊指數中止連跌

美股上漲，因華爾街擺脫了日本央行意外動作導致全球債券殖利率急升的影響。投資人還忽視了對年底反彈可能無法實現的擔憂。

百萬富翁 看空明年美股

根據CNBC的最新調查，擁有100萬美元或更多可投資資產的投資人，押注明年美股會有兩位數的跌幅，這是他們自2008年來對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。