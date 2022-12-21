快訊

開戰以來首度出國…澤倫斯基計畫今訪白宮會晤拜登、赴國會演說

北台灣今留意局部降雨 周末恐再迎「寒流」低溫

美股結束四連跌 投資人如今擔心財報和年終購物季

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國股市周二終結四連跌後，投資人如今對疲軟的假日購物感到憂慮。美聯社
美國股市周二終結四連跌後，投資人如今對疲軟的假日購物感到憂慮。美聯社

美國股市周二小幅收高，終結四個交易日連跌，但投資人對疲軟的假日購物感到憂慮，且在日本央行意外調整貨幣政策後，債券殖利率攀升也帶來壓力。

道瓊工業指數漲92.2點，漲幅0.3%，報32,849.74點；標準普爾500指數小漲3.96點，漲幅0.1%，報3,821.62點；那斯達克綜合指數漲1.08點，或0.01%，報10,547.11點。

美國公債價格在日本央行祭出震驚之舉後下跌，10年期公債殖利率漲至三周高位3.71%。

美股整個交易日都在漲跌之間震盪，上周聯準會（Fed）表現更加鷹派之後，科技股仍然承受壓力。美國公債下跌，全球債券市場都在消化日本央行突然擴大債券殖利率交易區間。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli說：「日本央行的消息推動債市走勢，並繼續產生影響。」

新的經濟數據顯示11月美國新屋開工率繼續下跌，建築許可大幅下降，可見Fed緊縮政策收到效果。然而，房屋成交價第3季攀升，而且如果住房成本仍然很高，聯儲會就將繼續升息，從長期而言對風險資產不利。

微軟和Meta Platforms對標普500指數反彈貢獻不小，各漲0.6%和2.3%。特斯拉重挫8.1%，市值已被艾克森美孚市值超越，自12月2日以來累計跌幅已達29%，並且創下兩年新低。除了遭分析師下調評級之外，知情人士還透露，馬斯克正在為推特物色新的執行長。

在標普500指數的11大類股中，能源股指數漲幅最大，收高1.5%，因原油價格上漲。在下跌的四個板塊中，非必需消費品板塊表現最弱，收跌1.1%。

道瓊運輸指數收跌1.3%，在摩根大通發布看跌運輸類股的研究報告後，這類股全天表現弱於大盤。聯邦快遞在發布財報前收跌2.6%。但這家快遞公司的股價在盤後交易中震盪上揚3%，該公司發布上季財報和2023年指引。

通用磨坊下跌4.6%，由於主要零售商削減庫存，其高利潤寵物業務的季度銷售額受到打擊，蓋過了全年獲利和銷售預期增長的影響。

富國銀行股價下跌2%，美國監管機構對富國銀行處以37億美元罰款，理由是該銀行普遍存在汽車貸款、抵押貸款和存款帳戶管理不善。

日本央行 指數 美國

延伸閱讀

無視意外擔憂 美股道瓊指數中止連跌

台股重挫 19類股統統收黑

台指期 短線保守操作

北京美展 126件作品秀古都風韻

相關新聞

美股結束四連跌 投資人如今擔心財報和年終購物季

美國股市周二小幅收高，終結四個交易日連跌，但投資人對疲軟的假日購物感到憂慮，且在日本央行意外調整貨幣政策後，債券殖利率攀...

黑田震撼 日銀鴿派鬆動

日本銀行（日本央行）昨天無預警調整殖利率曲線管控（YCC）措施，允許十年期公債殖利率升得更高一些，在全球市場引發震撼。分...

前債王葛洛斯：如果繼續升息 金融市場可能大混亂

昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，如果聯準會繼續升息，他預期會有大麻煩當前。

美明年將成原油淨出口國

美國在過去幾年已成為全球原油出口大國，但自二次世界大戰以來，出口量一直沒超過進口量。這種情況可能在明年出現變化。

無視意外擔憂 美股道瓊指數中止連跌

美股上漲，因華爾街擺脫了日本央行意外動作導致全球債券殖利率急升的影響。投資人還忽視了對年底反彈可能無法實現的擔憂。

百萬富翁 看空明年美股

根據CNBC的最新調查，擁有100萬美元或更多可投資資產的投資人，押注明年美股會有兩位數的跌幅，這是他們自2008年來對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。