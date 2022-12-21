難逃通脹影響 三星平澤新廠建設成本增逾萬億韓元

集微網消息，據韓媒報導，全球通脹加劇對三星電子重要投資項目也帶來影響，位於韓國平澤的半導體工廠施工方正在調整建設合同價格，三星電子將承擔額外成本超1萬億韓元（約合60億元人民幣）。

業內人士表示，三星物產、三星工程、三星重工將繼續提高三星電子今年下半年在平澤市建設半導體工廠的合同金額。 這三家公司長期負責承接三星電子在國內外的半導體工廠的整體建設，從設計到框架、土建、收尾等工作。

報導稱，自今年第三季度末以來，這些公司將三星電子平澤P2·P3和三星EUV專用工廠V2的建設成本不斷上調。三星物產在11-12月期間通過總共四次更正通知，將合同金額從 5.68萬億韓元提高到6.23萬億韓元，增加了5500億韓元。特別是完成P3 Ph2生產線的成本增加了3410億韓元。

三星工程於9月至12月間五次發出更正通知，變更合約規模。結果合同金額從3.275萬億韓元增加到3.747萬億韓元，增加了4720億韓元。

三星重工最近將P3 Ph2生產線完工合同金額比原來增加了460億韓元。這樣一來，如果將3家公司修正後的合同規模加在一起，三星電子要承擔的成本將超過1萬億韓元。對於一些合同，建設的最後期限也被推遲了長達一年。

業界認為，全球持續的通貨膨脹導致三星電子的設備投資成本增加。韓國建築技術研究院最近公佈的數據顯示，10月份建築成本指數同比上漲15.35%，建築成本指數是衡量建築工程中使用的材料、人工、設備等直接建築成本價格變化的指標。