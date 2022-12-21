罷工潮 讓聖誕節前的英國陷入癱瘓

（德國之聲中文網）周二（12月20日），英國國家醫療體系的護理工作人員再次舉行罷工。上周四，已有106年歷史的英國護理人員工會（RCN）自成立以來組織了首次罷工。本周該工會希望在聖誕節到來前再次向政府施壓。工會方要求雇主大幅提高工資，以緩解通貨膨脹的壓力，並改善員工工作條件。

英格蘭、威爾士和北愛爾蘭的約10萬名護理工作人員參加了周二的罷工。這一行業的從業人員希望通過此舉讓更多的人意識到英國醫療系統的糟糕狀態：全英國有7百萬病人在等待進行技術含量不高的普通手術；急救醫生往往需要比常規更多的時間才能趕到；救護車到達醫院急診部後還需要排隊。

利物浦大學附屬醫院的護士薩維奇（Lucy Savage）說：「我們需要更多資金、更多人手，我們需要給患者安全。」她表示，護理人員的工作負擔過重，薪資太低，英國國家醫療服務體系（NHS）已是「破敗不堪」。另一名護士喬治（Suni George）指出，入行17年來他的工資幾乎沒有漲，「即便年終收入看上去好像有所增加，但我們並沒有拿到更多的錢。」

據估計，英國公立醫院護理人員的實際收入自2010年以來反而下降了20%，主要原因是生活成本的提高。目前英國的通貨膨脹率達到11%，創下40年來的新高。

應急計劃：軍人開救護車

鑑於工薪階層購買力的嚴重下降，近期英國港口工人、機場工作人員和垃圾清運工人已經舉行了罷工。皇家郵政的員工已多次罷工，有些地方的居民每周只能接收到一次投遞服務，大量信件和郵包堆積在倉庫裡。

本周三，急救中心員工也將舉行罷工，抗議薪資過低、勞動條件惡劣。有報導稱，英國政府準備調動千餘名軍人頂替急救和邊檢人員，包括駕駛救護車。

本周五開始，英國的邊境檢查人員也將加入罷工行列。因此，在辭舊迎新之際，入境關口可能出現大排長龍的景象。不排除飛機航班因此被取消的可能。

此外，12月24日起，鐵路員工也計劃罷工，這也會影響到連接歐洲大陸和倫敦的歐洲之星（Eurostar）列車。

俄羅斯對烏克蘭的入侵帶來了全球範圍的後果。德國經濟學家也預測本國將迎來經濟萎縮，但英國似乎受到了更大衝擊。專家指出，英國脫歐也帶來了負面影響。英國同最大的貿易伙伴歐盟之間的貨物往來大幅下降。而缺少了來自歐盟國家的勞工和專業人才，英國的勞動資源短缺進一步加劇。

（德新社、路透社、法新社）

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