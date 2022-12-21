日銀超寬鬆急轉 震波由四管道傳到全球
日銀20日意外微調日本公債殖利率曲線控管政策。彭博資訊經濟學家指出，全球經濟衰退憂慮加劇，加上日本是全球第三大經濟體，且是目前唯一維持超寬鬆貨幣政策的主要央行，日銀調整政策的影響將透過以下四個相互強化管道，傳導到全球金融市場：
全球債券殖利率再逢上漲壓力：此前日銀堅定捍衛日債殖利率，已產生間接抑制全球公債殖利率的錨定效應，如今日銀允許利率溫和上漲，形同把這個錨拉起。
牽動全球跨資產交易資金流動：日本投資人持有龐大外國金融資產，在日銀放寬利率區間上限後，突然有了把資金匯回的誘因，意味有大量資金流出其他國家。
加劇美債流動性問題：Fed持續縮減資產負債表，已使美國公債遭逢流動性問題，若日本投資人把資金匯回國內，將帶動全球金融情勢更加緊縮，也提高未來現金流動的貼現率。
直接對日本經濟造成負面衝擊：日本消費者已經為高通膨所苦，現在央行微調政策，將加重苦痛，也再提高全球經濟衰退疑慮。
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