美日利差收斂 資金將回流日市場

日銀意外調整殖利率曲線管控政策，允許10年期公債殖利率升得更高一些，容忍長期利率走高，象徵日銀鴿派立場鬆動，除帶動美日利差逐漸收斂，激勵日圓升值，也可能引發資金回流日本，美國、澳洲與法國債券及日股可能承受最多風險。

日銀的最新調整，無異預告目前已開發經濟體中唯一堅持低利率的日本，也朝政策正常化邁進。日本殖利率上升，可能引發一波資金撤出美債等熱門海外資產，回流日本市場。

Asymmetric Advisor追蹤日本市場近30年的分析師安瓦薩德表示：「這剛好發生在日本通膨上揚之際，且發生的速度比許多人認為的快了許多。這可能引發資金流回日本，轉化為日圓走升，然後變成日圓進一步走強的自我實現式預言。」

TD證券公司策略師指出，日銀此舉顯然是全球債券利空。瑞銀集團分析師早在10月時預測，日圓一旦走強，美國、澳洲與法國債券可能承受最多風險；已開發市場的股票也可能遭遇損失，日股也將受創。

此外，日銀政策將使國內利率升高、金融情勢趨緊，吸引日本投資人從美國公債撤出，回流日本市場。瑞銀分析師預測，屆時已開發國家股市可能挫跌，美國、澳洲與法國債券也可能承受最多風險，已開發市場股票也可能遭遇損失，另一方面，日圓升值也對日股不利。

資金流動可能趨勢，從全球金融市場20日走勢就可窺見一二：日圓兌美元匯率急升逾3%為四個月高點；日本10年期公債殖利率竄高21個基點至2015年來最高；歐美股市同步走弱，亞洲股市普遍跌逾1%，日經225指數更重挫2.5%。

GAMA資產管理公司指出，日銀鴿派程度降低，日圓兌美元匯率可能升值，突破125關卡。全球總體投資組合經理德梅洛表示，從基本面來看日圓仍然非常便宜，但需要一項啟動升值行情的催化劑，目前題材正是美聯準會（Fed）已在暗示鷹派立場緩和，日銀在多年負利率後，終於展開利率正常化程序。