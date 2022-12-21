日銀超寬鬆急轉彎 重演1989耶誕驚魂

日銀總裁黑田東彥2013年上任時，便以超寬鬆政策震撼市場，如今距卸任還有幾個月，則是背上失信罵名也要冷不防轉鷹，再度震撼市場，程度堪比日銀在1989年耶誕日升息。究其背後思維，這結果可能是針對時機與日圓匯率的痛苦權衡。

日銀20日宣布提高日本10年期公債殖利率波動區間上限至0.5%，出乎意料，震驚投資人的程度，讓人想起他剛上任時大規模寬鬆貨幣政策，且他幾周前還信誓旦旦表示，通膨上揚仍未構成調整政策條件，為他的任期留下「不鳴則已、一鳴驚人」的評價。

澳洲聯邦銀行固定收益暨匯率策略主管惠騰說：「33年前大約也是此時，日銀不滿美元／日圓匯率而在耶誕節升息1碼至4.5%。」

T&D資產管理基金經理人浪岡宏認為，這可能是日銀行動的最後機會，因為美國經濟正面臨衰退，Fed升息進入尾聲，再晚的話，將面臨日圓急升和其他市場波動的更大風險。

另一個權衡是日圓匯率。彭博資訊經濟學家指出，美日政策歧異擴大，導致日圓過度貶值，造成輸入性通膨，正加重消費者和企業負擔，因此政策轉鷹也很合理，但在日本政府擴大發債支應刺激方案與擴軍之際，緊縮政策又會提高政府債務負擔，因此允許10年期公債殖利率小幅上升，有助抑制政府舉債成本。