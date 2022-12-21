日銀閃電出手 內幕不簡單

經濟日報／ 編譯 任中原
日銀（日本央行）20日意外調整殖利率曲線管控政策，放寬10年期公債殖利率的波動區間。（美聯社）
日銀（日本央行）20日意外調整殖利率曲線管控政策，放寬10年期公債殖利率的波動區間。（美聯社）

日本銀行（央行）20日會議決定放寬「殖利率曲線管控（YCC）」政策彈性，儘管金融市場普遍認為日銀此舉可能表示超寬鬆政策將「轉向」，但問題並非如此簡單。

今年來儘管各大央行大幅升息，但日銀一直維持負利率，坐視日圓重貶，直到美元／日圓衝破145及150兩道防線，日本財務省才干預，日圓開始回升，但貶幅仍大。

圖／經濟日報提供
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日圓貶值，使日本工資水準比國外相形失色，已造成意想不到嚴峻後果。日本旅行社大力推廣「工作假期」短期就業簽證計畫，吸引年輕人赴澳洲工作，因為以目前匯率計算，澳洲工資是日本兩倍。再者，日本農場及工廠也很難留住東南亞勞工，因為薪資差距因日圓貶值縮小。日本勞工短缺，工資偏低，人才外流，經濟將快速萎縮，到某一臨界時日銀非升息不可。

再者，日本利率長期超低，經濟發生結構性惡化，企業不思進取，也讓日本政府揮霍無度。

因此，日銀20日放寬公債殖利率變動幅度，金融市場猜測日銀放棄超寬鬆政策已為期不遠。但如此研判仍為時尚早。日銀不會冒然行動最主要原因，在於無論日本政府還是民間都負債沈重，一旦升息將對日本經濟及財政造成嚴重衝擊。

日本政府30年來一直以龐大赤字預算提振經濟及消除通貨緊縮，政府負債占GDP比率從1990年的60%升到2021年的263%，成為主要經濟體之最。一旦利率大幅上升，將使政府償債成本暴增，陷入借高利，還舊債惡性循環，且政府將不再能大量舉債刺激經濟、因應高齡化長照支出，擴大國防支出也將淪為紙上談兵。

由於日本大多數購屋者房貸及小企業貸款，都是採取浮動利率；一旦日銀大幅升息，對家庭及企業將是難以承受之重。

再從日銀總裁黑田東彥個人立場來看，黑田主政日銀近十年，將於明年4月卸任，也是任期最久的總裁。他一直念茲在茲的就是使日本通膨率回升到2%目標，直到今年才達成。一旦日銀寬鬆政策大舉「轉向」，加上全球經濟正在走下坡，利率升高可能使日本經濟嚴重衰退，重新陷入通貨緊縮泥淖，黑田政績將化為泡影。

日銀超寬鬆政策最大威脅在於日圓大幅貶值，但最近日圓止貶回升，且Fed升息周期走了大半段。黑田只需做一些小動作如放寬YCC區間就能激勵日圓回升；黑田只要輕放寬鬆政策油門即可，沒必要踩煞車。

明年全球經濟仍面臨諸多不確定，包括俄烏戰爭、大陸解封等，正如黑田所言，目前日本經濟面臨「極高不確定性」。黑田一向老謀深算，不大可能輕舉妄動。

日本銀行 日銀 日圓

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