全球5G將破10億戶 愛立信：行動流量近2年翻倍

愛立信今天發布行動趨勢報告指出，5G用戶數將在2022年底達到10億戶，將比4G早2年突破10億戶大關，而全球行動網路流量過去2年內翻倍成長，有70%流量來自於影音內容。

愛立信今天發布「行動趨勢報告」，預估2022年底全球5G用戶數將達到10億戶，並將於2028年達到50億戶，儘管全球經濟前景不明，5G用戶數仍將比4G早2年突破10億戶大關，為迄今成長速度最快的通訊技術。

全球至今已有近230家電信商推出商用5G服務，700多個5G智慧型手機型號已發布或商用。2022年7月至9月期間，全球5G用戶數新增約1.1億戶，總用戶數達約8.7億戶。5G在北美和東北亞繼續保持強勁成長，年增近3.2億用戶，預計到2022年底，這些地區的5G用戶滲透率將達到約35%。

台灣和南韓等5G領先市場的主要電信商表示，5G用戶數提升對服務收入和用戶平均收入（ARPU）產生了正面影響。

到2028年底，愛立信預計，全球5G用戶數將達到50億戶，占用戶總數的55%。同樣，到2028年底，5G人口覆蓋率將達到85%。全球4G用戶數將在2022年底達到52億戶的高峰，但隨著使用者陸續升級到5G，2028年底4G用戶數將降至36億戶，5G也將在2027年成為主流通訊技術。

值得注意的是，愛立信指出，全球行動數據流量過去兩年翻倍成長，預計2028年將較2022年成長近4倍，達到每月325 EB。預估2023年，全球平均每部智慧手機的月平均數據流量將達到19 GB。在預測期間（2023年至2028年）內，提前推出5G的市場可能會在流量成長方面領先。

愛立信觀察，2022年5G在行動數據流量中的占比預計約為17%，較2021年末的10%提高；預計到2028年，這一比例將增至近70%，屆時所有的行動數據流量成長都將來自5G。

愛立信表示，2022年中，影片約占全球行動網路流量的70%，針對抽樣網路流量的測量顯示，來自串流社群媒體平台的影音串流構成了絕大部分的影片流量；排名前4大的社群媒體的影音串流占據了這些網路影片流量的絕大部分。

愛立信預計，到2028年底，影音流量將每年成長約30%，屆時將占全球行動數據流量的80%；而隨著AR生態系的發展，AR產生的流量將可能大幅超過當前的行動流量預測。

台灣愛立信總經理周大企表示，全球行動網路流量幾乎每2年翻一倍，而台灣的行動數據使用量在全球名列前茅，可見消費者對於行動服務的高度需求。

為了減少環境影響，愛立信正攜手電信商部署最新一代的節能無線系統硬體和軟體、增加可再生能源的使用，並運用智慧化方法營運站點基礎設施，以打破行動網路中能源使用不斷增加的趨勢。