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沃旭能源在瑞典蓋廠生產綠色航運燃料 規模為全歐最大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
將生產低碳航運燃料的FlagshipONE。示意圖。Orsted、Liquid Wind提供
將生產低碳航運燃料的FlagshipONE。示意圖。Orsted、Liquid Wind提供

丹麥再生能源開發商沃旭能源（Orsted）將斥資逾1.45億美元，在瑞典興建一個規模為全歐最大的低碳航運燃料生產設施，這可能測試航運業減少碳排的新市場。歐盟上周末已同意擴大其碳市場，將航運業的排放包含在內。

Orsted執行長Olivia Breese說：「我們想確保，有市場時，我們處於能支持航運業去碳的有利位置。」

Orsted在瑞典北部的投資案FlagshipONE將於2025年開始營運，年產電制甲醇（e-methanol）約50,000噸。根據聲明，在該案做成最終投資決定時，Orsted 將從開發商Liquid Wind手上收購另外的55%股權。Orsted沒有透露總投資額，但Breese說，會超過先前公布的15億瑞典克朗（1.45 億美元）。

歐盟若想在本世紀中實現淨零碳排的抱負，FlagshipONE結合採用了一系列的技術，將在未來幾年能發揮日益重要的作用。

一方面，該設施將使用西門子能源（Siemens Energy）提供的70兆瓦電解槽來生產氫氣，電力供應來自再生能源供電比達90%以上的瑞典電網。再用新創公司Carbon Clean製造的機器，捕獲附近一家熱電聯電廠釋出的二氧化碳，該電廠燃燒生質能源。再用Topsoe的合成設備，將氫氣與二氧化碳結合成能做為船舶燃料的甲醇。

Orsted還沒有找到客戶，但丹麥海運巨擘馬士基（Moeller-Maersk）已承諾要花21億美元下訂12艘以甲醇為動力的貨櫃船，預訂2024年交付。

瑞典 再生能源 歐盟

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