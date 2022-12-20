日經：蘋果明年5月在越南生產MacBook 由鴻海代工

蘋果公司計劃明年首度將一些MacBook筆電產品移往越南生產，傳出最快5月開始由鴻海代工製造，在美中科技緊張情勢不斷升溫之際分散生產基地。

日經亞洲引述知情人士報導，蘋果已與代工業者鴻海集團合作，最早大約明年5月在越南開始生產MacBook。蘋果一直努力在中國大陸以外地區建立主要產品的產線，然而，要把MacBook產線移往大陸海外耗時更久，原因是要組裝筆電的供應鏈複雜。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）本周稍早也爆料，蘋果的高階款電腦Mac Pro將不再是「美國製造」，而可能移往越南生產。

日經報導指出，一位直接知情的消息人士說：「在MacBook生產轉移之後，蘋果的所有旗艦產品基本上都將在大陸以外的地區有一個或一個以上的製造基地……iPhone在印度，而MacBook、智慧手表Apple Watch和平板電腦iPad在越南。蘋果現在想要的是，所有旗下產品至少會有一部分的生產是在『中國以外』。」

日經新聞稍早就曾報導，蘋果公司近兩年來致力於將一些MacBook生產轉移到越南的計畫，而且已經在當地建立一條試產產線。蘋果目前一年生產2,000萬至2,400萬台MacBook，生產基地包括成都和上海。

蘋果把主要產品產線轉移至越南是從AirPods開始，2020年在當地量產這款無線耳機產品，今年則將一些iPad與Apple Watch的生產轉移到越南。蘋果公司10月宣布已開始在印度生產iPhone 14，距離這款最新旗艦手機發表的時間僅相隔幾周，有別於以往相隔數月的情況。

消息人士透露，蘋果計劃今、明兩年大幅提高印度的iPhone產量，目標讓印度成為另一個主要生產基地。日經亞洲稍早還報導，蘋果也計劃將一些AirPods與Beats耳機產品的生產移往印度。

蘋果未回應日經亞洲的置評請求，鴻海則不願置評。