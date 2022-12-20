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至少到2023年底 車廠都將苦於晶片荒

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
對車用晶片的強勁需求，推振英飛凌在內半導體大廠。美聯社
對車用晶片的強勁需求，推振英飛凌在內半導體大廠。美聯社

金融時報報導，主要車廠和晶片製造商警告，由於加速轉向採用電動車，全球汽車業明年將苦於晶片荒。

總部在美國的車用晶片製造商安森美（onsemi）執行長Hassane El-Khouy表示，由於需求強勁，該公司生產的碳化矽（SiC）至少到2023年底都已經「完售」。

英飛凌（Infineon）執行長Jochen Hanebeck最近在慕尼黑的一場活動上也警告，「我預期會有相當長時間的短缺」。

車廠正在準備面對問題。全球第四大汽車集團Stellantis的執行長Carlos Tavares已表示，晶片短絀明年將持續困擾汽車業。

車用晶片的需求提振了安森美、英飛凌、恩智浦半導體（NXP  Semiconductor）和安世半導體（Nexperia）等公司。英飛凌上月將未來幾年的營收成長預測上修到逾10%，高於原本的9%，但沒給出時限。安森美也將擴產，預估明年產能增加30%。

相較於車用晶片的樂觀前景，為智慧手機和個人電腦提供晶片的其他半導體公司，例如台積電（2330）、英特爾和三星，則顯得黯然神傷，它們面臨市場需求下降的窘境。

半導體 車用晶片 台積電

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