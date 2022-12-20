大師作品、年輕收藏家助攻 佳士得去年銷售創紀錄

受惠於微軟已故共同創辦人艾倫的收藏拍賣、及全球千禧世代收藏家湧入，全球藝術與精品拍賣行佳士得（Christie's）今年的藝術品銷售額比去年成長17%至84億美元，形容為「藝術市場史上最高的全年總額」。

佳士得19日表示，今年拍賣銷售額年增33%至72億美元，私人洽購的藝品銷售則為12億美元，比去年減少29%。蘇富比（Sotheby's）上周已公布，今年銷售額年減7%至77億美元，富藝斯（Phillips）略增至13億美元。

佳士得今年大豐收，包括艾倫收藏的銷售額達16.2億美元、安迪沃荷名作「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」（Shot Sage Blue Marilyn）以1.95億美元落槌；在今年拍賣行賣出的十大最有價值作品中，佳士得就賣出八件。

佳士得執行長施俊安（Guillaume Cerutti）說，這個結果並非「理所當然」，「我們身處頗具挑戰的總經環境，這個數字固然證明了藝術市場的韌性，卻也顯示我們團隊的傑出表現」。他說，佳士得今年亮眼表現的背後原因，包括新收藏家湧入、藝術品常被視為投資避風港等，這些因素也將繼續支撐市場，但今年秋季的香港和紐約拍賣會結果也顯示，買家正變得更精挑細選。

全球收藏品市場正在世代交替，頂級拍賣行除了爭搶轉售嬰兒潮世代優質收藏品的機會，也正在爭取想要手表、手提包及當代藝術品的年輕買家青睞。佳士得說，約1,200名千禧世代現在會定期標售其拍賣品，偏好網路拍賣更甚於年長收藏家，這些新進收藏家也把範圍擴大到攝影、設計及藝術等領域。

根據佳士得，34%的新買家都是千禧世代，而這個在1981~1996年之間出生的族群，占全球買家的21%。今年的買家組成也比過去更多元，該公司有31%的千禧世代收藏家為女性，而嬰兒潮世代客戶只占20%。

佳士得也說，約40%的年輕買家來自亞洲，顯示亞洲市場藝術品味的變化。佳士得亞洲區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，亞洲年輕收藏家的目光已不再限於經典的亞洲藝術品，還加入全球對西方精品和藝品的追逐潮流。

佳士得指出，因此，該公司今年的亞洲藝術品銷售額比去年下滑20%至3.97億美元，在香港等亞洲重鎮進行的藝品拍賣成交額也年減20%至8.33億美元。在拍品類別方面，今年的20世紀和21世紀的藝術品成交總額年增21%到62億美元，精品銷售額年比成長2%至9.88億美元。

施俊安也表示，在艾倫11月收藏品拍賣中的亮眼表現中，亞洲買家「絕對是關鍵」，買下的藏品價值占整體成交額的29%，其中五件作品都各以1億美元以上成交。