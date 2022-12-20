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特斯拉柏林超級工廠 每周產能達到3,000輛

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
特斯拉已證實，德國柏林超級工廠的每周產能已達3,000輛。路透
特斯拉已證實，德國柏林超級工廠的每周產能已達3,000輛。路透

電動車新聞網站Electrek報導，特斯拉已證實，德國柏林超級工廠的每周產能已達3,000輛。美國德州廠上周已達成這個里程碑。

特斯拉今年一整年都不斷試著同時提高柏林和德州超級工廠的產能，這兩座廠原訂的今年底周產能目標為5,000輛，但全球供應鏈受干擾，讓這個目標企圖心十足。

若特斯拉柏林廠能維持每周3,000輛電動車的產能，一年可生產約15萬輛汽車。特斯拉柏林廠目前只生產Model Y，在達成周產能5,000量的目標後，生產時程預料將增添新車款。

Electrek認為，特斯拉柏林廠今年可能無法達到周產能5,000輛的目標，但考量到當前環境，3,000輛的成績已經不算差，特斯預料拉將在未來幾個月內達標。

特斯拉 柏林 德州

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