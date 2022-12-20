大陸疫情大爆發 美國擔心可能導致新冠病毒新變種

美國擔心中國大陸當前的新冠疫情大爆發可能導致新的病毒變種，這個全世界人口最大的國家正在應付鬆綁「清零政策」帶來的衝擊。

美國國務院發言人美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在記者會上表示：「當談到在中國大陸目前的疫情，我們希望看到這獲得解決。我們知道，每當病毒在自然環境傳播時，它就有可能發生突變，並且對各地的人們構成威脅。」

中國大陸駐華盛頓大使館的發言人沒有立即回應彭博資訊的置評請求。

大陸城市正見到一波新冠疫情，外界日益擔憂政府掩蓋了真實的確診與死亡人數。彭博資訊舉例說，在周一，警方與保安人員就將記者從北京一座火葬場趕出。

隨著大陸政府決定解除一系列嚴格的限制措施，包括檢疫和隔離規定，大陸新冠疫情增加。此前嚴格的防疫封控措施大致將大陸14億人口隔絕在新冠疫情最嚴重時期之外。但在新疆封控措施致使一場火災發生數十人死亡後，大陸多個城市爆發抗議潮，促使大陸當局讓新冠防疫政策急轉彎。

隨著新冠病毒在世界各國傳染，包括美國疾病控制與預防中心（CDC）在內的衛生當局一直密切觀察是否出現如delta、 omicron等病毒變異株。根據CDC的說法，新的變異株會讓病毒更容易擴散，或減弱治療方式與疫苗對病毒的抵抗力。

普萊斯說，美國希望中國大陸能控制當前的新冠疫情，部分原因是對大陸的任何衝擊可能進一步衝擊全球經濟，「病毒造成的損害是世界其他地區所擔憂的，考量到中國大陸的國內生產毛額（GDP）規模」。